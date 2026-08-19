Sara Isaković: Plavalna zveza mora imeti vizijo, talenti niso dovolj

Osrednje plavalno tekmovanje sezone na stari celini, evropsko prvenstvo v Parizu, je pod streho. Praznik v bazenu je potrdil podobo slovenske reprezentance: edina plavalka z dodano tekmovalno vrednostjo je trenutno pri nas 26-letna Neža Klančar. O njej kot tudi prvenstvu ter spominih na svoje sanjsko leto 2008 smo se pogovarjali s Saro Isaković, edino Slovenko z olimpijsko kolajno v plavanju. Sara, kako bi se ozrli k sedanjim razmerjem moči v vodi po vsem videnem pred dnevi v Parizu? Najprej bi rada poudarila, da res rada spremljam športne dogodke, plavalna prvenstva pa še posebej, ker podoživljam moje čase, spomini se mi pri priči vrnejo. Občudujem novi rod šampionov, še bolj pa mogoče obraze, ki že dolgo vztrajajo. Nekatere dobro poznam. Zato mi je vse skupaj zanimivo spremljati, ...