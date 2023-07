Sara Isaković: Žal mi je le, da nimam kolajne svetovnega prvenstva

V nadaljevanju preberite:

Med svetovnim prvenstvom v plavanju je za nas obujala spomine in ocenjevala sedanje stanje pri naši reprezentanci Sara Isaković, edina Slovenka z olimpijsko kolajno v bazenu. Kako se sama spominja Montreala 2005, ko je bila zelo blizu kolajni in pa nato čez dve leti izziva Melbourna? Kako je pred dnevi pospremila uvrstitev v finale Petra Johna Stevensa in kako dobro pozna sedanji rod slovenskih reprezentantov? Zakaj ni kontinuitete dosežkov naših plavalcev tako kot v njenem času? Zakaj nam omenja Miho Potočnika in prezgodaj preminulega Dimitrija Manceviča? In kako se je lani prebijala skozi hude zdravstvene težave?