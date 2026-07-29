Sarajevska brata brez reprezentance zdaj pretita Sloveniji

V Turčiji je odbojka v vzponu. Ženska reprezentanca je minuli konec tedna osvojila ligo narodov, moška se je prebila na zaključni turnir osmerice in bo danes ob 9. uri izzvala Slovenijo. Turški klubski velikani so z močnim finančnim zaledjem priljubljena destinacija za zvezdnike, ki so že nekoliko v zatonu ali pa še prihajajo v svetovni vrh, urejeno okolje z močnimi strokovnjaki iz tujine pa privlači odbojkarje s celotnega Balkana. Enako velja tudi za Adisa Lagumdžijo in Mirzo Lagumdžijo, v sarajevski športu zapisani družini rojena brata, ki sta že kot najstnika odšla v Carigrad in nato Turčijo vzela za svojo tudi na reprezentančni ravni. Športna pot Adisa in Mirze se je začela daleč od turške prestolnice. Rodila sta se v Sarajevu, njun oče Ekrem Lagumdžija je nekdanji odbojkar in ...