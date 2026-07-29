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Drugo

Sarajevska brata brez reprezentance zdaj pretita Sloveniji

V turški odbojkarski reprezentanci izstopata v BiH rojena brata Adis in Mirza Lagumdžija. Z odbojko povezana celo življenje. Danes tekma ob 9.00.
Adis Lagumdžija je na lestvici najboljših igralcev rednega dela VNL pristal tik za Nikom Mujanovičem. Foto VNL
Galerija
Adis Lagumdžija je na lestvici najboljših igralcev rednega dela VNL pristal tik za Nikom Mujanovičem. Foto VNL
Nejc Grilc
29. 7. 2026 | 05:40
29. 7. 2026 | 06:00
4:05
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V Turčiji je odbojka v vzponu. Ženska reprezentanca je minuli konec tedna osvojila ligo narodov, moška se je prebila na zaključni turnir osmerice in bo danes ob 9. uri izzvala Slovenijo. Turški klubski velikani so z močnim finančnim zaledjem priljubljena destinacija za zvezdnike, ki so že nekoliko v zatonu ali pa še prihajajo v svetovni vrh, urejeno okolje z močnimi strokovnjaki iz tujine pa privlači odbojkarje s celotnega Balkana. Enako velja tudi za Adisa Lagumdžijo in Mirzo Lagumdžijo, v sarajevski športu zapisani družini rojena brata, ki sta že kot najstnika odšla v Carigrad in nato Turčijo vzela za svojo tudi na reprezentančni ravni. Športna pot Adisa in Mirze se je začela daleč od turške prestolnice. Rodila sta se v Sarajevu, njun oče Ekrem Lagumdžija je nekdanji odbojkar in ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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