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Saša bi rada tako kot fantje polne Stožice

Kapetanka naše ženske reprezentance Saša Planinšec ne skriva veselja ob uvrstitvi v finale evropske lige s Švedsko. Za njo je imenitna sezona na Poljskem.
Saša Planinšec je že dolgo med udarnimi aduti slovenske ženske odbojkarske reprezentance. FOTO: Aleš Oblak
Galerija
Saša Planinšec je že dolgo med udarnimi aduti slovenske ženske odbojkarske reprezentance. FOTO: Aleš Oblak
Siniša Uroševič
2. 7. 2026 | 19:03
4:35
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Potem ko je slovenska moška odbojkarska reprezentanca že pred dobrim desetletjem vstopila v družbo najboljših na svetu in v njen vztraja še naprej, je zdaj vzpon opazen tudi pri naših odbojkaricah. V tekmovanju evropske lige so nanizale osem zaporednih zmag, nazadnje na sredin večer v Ljubljani, ko so na povratni tekmi polfinala EL s 3:0 (15, 17, 27) ugnale Slovaško. Že na prvi tekmi v Nitri so bile Slovenke boljše s 3:0, zdaj se bodo v velikem finalu pomerile s Švedsko, 8. julija v Skandinaviji, tri dni pozneje doma. O tem kot tudi njenem vsakdanu pri klubu na Poljskem smo se pogovarjali s kapetanko slovenske izbrane vrste, 31-letno Mariborčanko Sašo Planinšec.

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Slovenske odbojkarice zmagale, Saša Planinšec: Še veliko stvari moramo popraviti

Saša, kakšne hujše drame na igrišču dvorane Vižmarje-Brod pod Šmarno goro v Ljubljani ni bilo, bolj napeto je bilo le v zadnjem nizu, kajne?

Na začetku je bilo videti, da gre vse prav gladko. Slovakinje tekme niso začele najboljše, a po eni od menjav so dobile nekaj nove energije. V končnici nam je bilo malo težje, a ohranjamo svoj značaj, znamo stopiti skupaj.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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