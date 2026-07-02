Saša bi rada tako kot fantje polne Stožice

Potem ko je slovenska moška odbojkarska reprezentanca že pred dobrim desetletjem vstopila v družbo najboljših na svetu in v njen vztraja še naprej, je zdaj vzpon opazen tudi pri naših odbojkaricah. V tekmovanju evropske lige so nanizale osem zaporednih zmag, nazadnje na sredin večer v Ljubljani, ko so na povratni tekmi polfinala EL s 3:0 (15, 17, 27) ugnale Slovaško. Že na prvi tekmi v Nitri so bile Slovenke boljše s 3:0, zdaj se bodo v velikem finalu pomerile s Švedsko, 8. julija v Skandinaviji, tri dni pozneje doma. O tem kot tudi njenem vsakdanu pri klubu na Poljskem smo se pogovarjali s kapetanko slovenske izbrane vrste, 31-letno Mariborčanko Sašo Planinšec.

Saša, kakšne hujše drame na igrišču dvorane Vižmarje-Brod pod Šmarno goro v Ljubljani ni bilo, bolj napeto je bilo le v zadnjem nizu, kajne?

Na začetku je bilo videti, da gre vse prav gladko. Slovakinje tekme niso začele najboljše, a po eni od menjav so dobile nekaj nove energije. V končnici nam je bilo malo težje, a ohranjamo svoj značaj, znamo stopiti skupaj.