Šavli do rezultata kariere, Hočevar skozi šivankino uho

V španskem Seu d'Urgellu se je začel finale svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prva in edina četrtkova disciplina je bil posamični kros, v katerem je za najboljšo slovensko uvrstitev dneva poskrbel Jakob Šavli.

Mladi Slovenec je zasedel 11. mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev na tekmah svetovnega pokala. Za zmagovalcem je zaostal dve sekundi in 17 stotink ter se zanesljivo prebil v nedeljske izločilne boje.

Precej bolj napeto je bilo pri Žigi Linu Hočevarju. Z zaostankom sedmih sekund in 13 stotink je končal na 42. mestu in kot zadnji še ujel nadaljevanje tekmovanja.

Clarke znova potrdil prevlado

Najhitrejši je bil Britanec Joseph Clarke, ki je za 52 stotink sekunde ugnal Španca Manuela Ochoo, tretji pa je bil Čeh Matyaš Novak.

Clarke je s tem potrdil skupno zmago v svetovnem pokalu v krosu. Zbral je 315 točk, 56 več od rojaka Sama Leaverja.

Hočevar je skupno končal na 14. mestu s 131 točkami, višjo uvrstitev pa je zapravil s slabšima nastopoma na zadnjih dveh tekmah v Parizu in Seu d'Urgellu. Šavli je bil s 102 točkama 21.

Glavni cilj za Hočevarja še prihaja

Za Hočevarja bo precej pomembnejša sobota, ko bo v kanuju branil vodstvo v svetovnem pokalu. Enako velja tudi za njegovo sestro Evo Alino Hočevar.

Ta je bila v četrtkovi vožnji na čas ena od dveh slovenskih predstavnic. Skupaj z Leo Novak je nastop opravila solidno in zasedla 12. mesto, Novakova pa je bila 16.