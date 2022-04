Savšek, Kauzer in Terčeljeva že pokazali vrednost

Tacen ta konec tedna gosti tekmo evropskega pokala v slalomu na divjih vodah, na štartu pa so tudi vsi najboljši Slovenci in Slovenke, saj v okviru mednarodne tekme potekata tudi prvi izbirni tekmi za reprezentanco. Najbolj so se izkazali tisti, ki že imajo mesto v reprezentanci zagotovljeno, torej Benjamin Savšek, Peter Kauzer in Eva Terčelj. Uvodni dan so bile na vrsti kvalifikacije evropskega pokala, kjer je med kajakaši zmagal Kauzer, med kanuisti Savšek, v ženski konkurenci pa sta bili na vrhu Nemki - v kanuju Elena Lilik, v kajaku pa Ricarda Funk.

Prva kvalifikacijska vožnja pa je štela tudi za slovensko izbirno tekmo. V kanuju je olimpijski prvak Savšek znova pokazal izjemno hitro vožnjo, saj je kljub dvema kazenskima sekundama za več kot štiri sekunde prehitel vse tekmece. Savšek, ki je bil najboljši v kvalifikacijah, sicer mesto v reprezentanci že ima zagotovljeno po zaslugi zlate olimpijske kolajne iz Tokia. Na drugo mesto se je prav tako z dvema kazenskima sekundama uvrstil Luka Božič, ki je zaostal za 4,32 sekunde, tretji pa je bil Juš Javornik, ki je prikazal čisto vožnjo. Na četrtem mestu je kvalifikacije zaključil Anže Berčič, Nejc Polenčič je bil sedmi, Jure Lenarčič pa osmi.

Peter Kauzer je dobil kvalifikacije med kajakaši. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Srabotnik hitrejši od Kauzerja

V kajaku je uvodni dan zmagal Kauzer, ki pa sicer ni bil najhitrejši na progi. Tudi Kauzer že ima mesto v ekipi, saj je lani osvojil posamično kolajno na EP. Hitreje od Hrastničana je tokrat veslal Martin Srabotnik, a je naredil napako za dve kazenski sekundi, kar ga je potisnilo na tretje mesto. Kot drugi je kvalifikacije končal Italijan Giovanni de Gennaro. Med deseterico sta bila po kvalifikacijah uvrščena še Žan Jakše kot peti in Niko Testen kot šesti. V obeh ženskih kategorijah sta se s progo najbolje spopadli Nemki. V kajaku je bila najboljša Ricarda Funk, aktualna olimpijska in svetovna prvakinja, ki je v cilj priveslala sedem desetink hitreje od Eve Terčelj, medtem ko je bila Italijanka Stefanie Horn tretja, zaostala pa je za sekundo in sedem stotink. Tako kot Savšek in Kauzer ima tudi Eva Terčelj že zagotovljeno mesto v ekipi, saj je bila lani na EP druga. Izmed slovenskih kajakašic so se v prvo deseterico uvrstile še Lea Novak, ki je bila peta, Eva Alina Hočevar kot sedma in Sara Belingar, ki je bila deseta.

V kanuju se je na vrh kvalifikacij zavihtela svetovna prvakinja Elena Lilik iz Nemčije, ki je sicer imela kar dva dotika in s tem štiri kazenske sekunde, kljub vsemu pa je bila na Savi več kot tri sekunde in pol hitrejša od tekmic. Drugo mesto si je z vožnjo brez dotikov zagotovila Brazilka Ana Satila, tretja pa je bila Alja Kozorog, ki se je enkrat dotaknila količka vrat. Eva Alina Hočevar je bila četrta, Lea Novak osma, Naja Pintarič deveta, Asja Jug pa deseta. V nedeljo bodo ob 9. uri najprej na izbirni tekmi nastopili tisti tekmovalci, ki se niso uvrstili v polfinale evropskega pokala, ob 9.50 sledi polfinale evropskega pokala (doseženi časi posebnega teka izbirnih tekem in polfinala bodo šteli za izbirno tekmo), ob 13.30 pa bo na vrsti finale. Ob 16.30 bo še tekma ekstremnega slaloma.