Savšek nedeljski junak na Vltavi

Ljubljana - Benjamin Savšek je še drugič zaporedoma in tretjič v karieri postal evropski prvak v kanuju na divjih vodah. Na prvenstvu v Pragi je povsem potolkel konkurenco, najhitrejši je bil že v polfinalu, v finalu pa je najbližjega zasledovalca Čeha Lukaša Rohana premagal za tri sekunde in 79 stotink.



Za Slovenijo je to že tretja kolajna na prvenstvu, kajakaš Peter Kauzer in ženska ekipa v kanuju se sta se v soboto okitila s srebrom. Zelo blizu kolajni sta bila tudi preostala finalista v nedeljskih preizkušnjah. Eva Terčelj in Luka Božič sta zasedla četrto mesto, oba sta odličje izgubila zaradi dotikov vratc.



Popoldne bosta na sporedu še ekipni vožnji kajakašic in kanuistov.