Urška Žolnir Jugovar: Sčasoma so privreli na dan spomini izpred 17 let

Evropsko prvenstvo v judu je v minulih dneh od blizu pozorno spremljala tudi Urška Žolnir Jugovar. Kot športna direktorica pri Evropski judoistični zvezi (EJU) je bila navdušena nad sijajnim vzdušjem v nabito polni dvorani, v kateri se je le še potrdilo, kako zelo priljubljen je ta borilni šport v Gruziji. O tem se je 44-letna šampionka iz Pernovega pri Žalcu prepričala že leta 2009, ko je v Tbilisiju zablestela z osvojitvijo naslova evropske prvakinje. O spominih na ta podvig, tokratnem prvenstvu in slovenskih nastopih se je Urška Žolnir Jugovar razgovorila tudi posebej za Delo.

Kako dobro se spominjate prvega evropskega prvenstva v Gruziji, na katerem ste navdušili z zlato lovoriko?

»Če sem iskrena, pred prihodom v Tbilisi sploh nisem pomislila na to, da se vračam v okolje, v katerem sem osvojila svoj edini naslov evropske prvakinje.