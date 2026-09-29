Schumacher brez dlake na jeziku okrcal nekdanjega vodjo Red Bulla

Nekdanji dirkač Ralf Schumacher je ostro kritiziral Christiana Hornerja, bivšega vodjo Red Bullove ekipe v formuli 1, ki bo 22. oktobra izdal avtobiografijo z naslovom Drive (Vožnja). Očita mu, da v knjigi obračunava z nekdanjimi sodelavci in partnerji, s katerimi je dosegel številne uspehe.

Horner je v njej med drugim opisal skrhan odnos z legendarnim konstruktorjem Adrianom Neweyjem, ki naj bi po njegovem že leta 2016 razmišljal o odhodu iz Red Bulla. Občutek je imel, da bo ob prvi večji krizi skočil z barke. Schumacher meni, da je nekdanji vodja moštva »rdečih bikov« s svojimi zapisi prestopil mejo dobrega okusa.

»Da bi prodal nekaj knjig in vstopnic za svojo turnejo, tepta svoje nekdanje partnerje in sodelavce. To je pod vsako ravnjo in odraža njegov značaj! Na koncu koncev vsi dobro vemo, kako se je vedel v garažah – kakor mali ulični pretepač,« je nekdanji nemški as, ki je 30. junija dopolnil 51 let, poudaril v podkastu Backstage Boxengasse.

Christian Horner bo izdal avtobiografijo z naslovom Drive. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Schumacher: Zlagal se je tudi glede Verstappna

Ob tem je zavrnil tudi Hornerjevo trditev, da Helmut Marko, vodja za motošport pri Red Bullu, sprva ni želel Maxa Verstappna v avstrijskem moštvu. »To se je zlagal. Dejstvo je, da je Marko mladega Nizozemca nagovoril že pri enajstih letih, vendar pa je njegov oče Jos Verstappen tedaj ocenil, da je še prezgodaj,« je pojasnil mlajši brat sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja.

Horner, ki je Red Bullovo ekipo vodil vrsto let, naj bi si spogledoval tudi z odhodom k Ferrariju, s katerim bi si uresničil velikansko željo, toda Schumacher dvomi, da se bo še kdaj vrnil v formulo 1. »Poskušal se je prebiti k ameriškemu moštvu Cadillac, pri katerem pa so ga zavrnili. Ne vem, kdo bi si ga sploh še želel imeti v svojih vrstah,« je sklenil zmagovalec šestih dirk v formuli 1.