Schumacher na Majorki? Oglasil se je človek, ki je blizu njegovi družini

O zdravstvenem stanju Michaela Schumacherja, sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1, je po njegovi hudi nesreči na smučanju pred skoraj 13 leti v francoskih Alpah prišlo v javnost le malo preverjenih podatkov. Nekdanji nemški dirkač Christian Danner bi ga rad kljub vsemu še enkrat obiskal. Michael Schumacher ostaja eden največjih športnih junakov v zgodovini, toda njegovo življenje je po hudi smučarski nesreči konec leta 2013 je zavito v tančico skrivnosti. Sedemkratnega svetovnega prvaka formule 1 vse odtlej pravzaprav ni bilo mogoče videti v javnosti, o njegovem zdravstvenem stanju pa je bilo objavljenih le malo informacij. V minulih letih so se sicer pojavljale številne govorice. Med drugim tudi to, da naj bi 57-letni Nemec večino časa preživljal na družinskem posestvu na ...