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Schumacher na Majorki? Oglasil se je človek, ki je blizu njegovi družini

Nekdanji nemški dirkač Christian Danner o legendarnem rojaku: Da ga ni nikjer, veliko pove.
Zdravstveno stanje Michaela Schumacherja je še vedno zavito v tančico skrivnosti. FOTO: Albert Gea/Reuters
Galerija
Zdravstveno stanje Michaela Schumacherja je še vedno zavito v tančico skrivnosti. FOTO: Albert Gea/Reuters
Miha Šimnovec
12. 8. 2026 | 10:49
12. 8. 2026 | 11:12
3:13
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O zdravstvenem stanju Michaela Schumacherja, sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1, je po njegovi hudi nesreči na smučanju pred skoraj 13 leti v francoskih Alpah prišlo v javnost le malo preverjenih podatkov. Nekdanji nemški dirkač Christian Danner bi ga rad kljub vsemu še enkrat obiskal. Michael Schumacher ostaja eden največjih športnih junakov v zgodovini, toda njegovo življenje je po hudi smučarski nesreči konec leta 2013 je zavito v tančico skrivnosti. Sedemkratnega svetovnega prvaka formule 1 vse odtlej pravzaprav ni bilo mogoče videti v javnosti, o njegovem zdravstvenem stanju pa je bilo objavljenih le malo informacij. V minulih letih so se sicer pojavljale številne govorice. Med drugim tudi to, da naj bi 57-letni Nemec večino časa preživljal na družinskem posestvu na ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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