Schumacher zelo kritičen do Ferrarija

Nizozemskemu šampionu Maxu Verstappnu je na veliki nagradi Miamija novi uspel pravi mali čudež v formuli 1. Z devetega štartnega položaja se je namreč že v 21. krogu prebil v vodstvo in se nato zanesljivo odpeljal prvemu mestu nasproti.

Redbullov zvezdnik je imel v cilju 5,384 sekunde naskoka pred svojim moštvenim sotekmovalcem Sergiom Perezom, tretje mesto pa je z zaostankom skoraj pol minute (+ 26,305) osvojil španski veteran Fernando Alonso (Aston Martin) in na ta način vnovič potrdil, da še ni za staro šaro.

Toda v središču pozornosti je bil kljub vsemu Verstappen, ki so ga razglasili za velikega junaka dneva. »Na začetku sem se izogibal težavam in dolgo vztrajal s tršimi gumami. To je naredilo razliko,« je ključ do uspeha razkril 25-letni Nizozemec, ki je slavil že tretjo zmago v sezoni in skupno 38. v formuli 1.

Max Verstappen (v ospredju) je bil včeraj razred zase v Miamiju. FOTO: Chris Graythen/AFP

Perez, ki je štartal z najboljšega položaja, ni bil povsem zadovoljen. »Poskušal sem res vse, da bi ostal spredaj, toda v prvem delu sem imel velike težave z zrnjenjem (mehkejše različice) gum, zaradi česar si nisem mogel privoziti večje prednosti. Max pa je bil izjemno hiter,« je pojasnil 33-letni Mehičan, ki zdaj v skupni razvrstitvi za vodilnim Verstappnom zaostaja za 14 točk.

Znova sta razočarala Ferrarijeva dirkača Carlos Sainz mlajši in Charles Leclerc, ki sta se morala po vozniških napakah sprijazniti zgolj s petim oziroma šele sedmim mestom. Nič čudnega, da je bil do njiju kritičen tudi nekdanji dirkaški as Ralf Schumacher.

»Carlosove in Charlesove napake se vrstijo kot po tekočem traku. Pri izkušnjah, ki jih ima Sainz, si ne bi smel privoščiti, da dobi petsekundno kazen zaradi prehitre vožnje v bokse,« je zmajeval z glavo 47-letni Nemec, ki je izpostavil tudi pomanjkanje Ferrarijeve hitrosti med dirko. »To ne obeta nič dobrega,« je še opozoril mlajši brat Michaela Schumacherja.

Naslednja dirka formule 1 bo 21. maja v Imoli.