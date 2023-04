Schumacherjeva družina razmišlja o tožbi zaradi izmišljenega intervjuja

Družina sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 Michaela Schumacherja razmišlja o tožbi proti nemški reviji Die Aktuelle zaradi objave intervjuja z dirkačem, ki ga je ustvarila umetna inteligenca.

Nekdanji zvezdnik Ferrarija se ni pojavil v javnosti od nesreče decembra 2013, ko je med smučanjem v francoskih Alpah ob padcu utrpel hude možganske poškodbe. Revija je v zadnji številki na naslovnici objavila fotografijo nasmejanega Schumacherja z obetavnim naslovom »Michael Schumacher, prvi intervju.« Spodaj je bilo v drobnem tisku dodano: »Slišati je bilo zelo resnično.«

Takšna je bila naslovnica revije.

Schumacher naj bi med drugim povedal: »Moje življenje se je po nesreči popolnoma spremenilo. To so bili grozni časi za mojo ženo, otroke, vso družino. Poškodbe so bile tako hude, da sem moral biti več mesecev v umetni komi, sicer moje telo ne bi zdržalo.«

Schumacherjeva družina zelo skrbno varuje njegovo zasebnost in daje le malo informacij o zdravstvenem stanju zmagovalca 91 dirk. Leta 2021 je žena Corinna Schumacher v Netflixovem dokumentarnem filmu med drugim povedala: »Skupaj smo doma. Delamo terapije. Delamo vse, da bi bilo Michaelovo življenje boljše in da mu je udobno. Želimo, da čuti našo povezanost. Zasebno je zasebno, je vedno govoril. Včasih je on varoval nas, zdaj mi varujemo njega.«

Med redkimi, ki imajo dostop do posestva ob Ženevskem jezeru, je nekdanji Ferrarijev šef in bivši predsednik FIA Jean Todt, ki tudi razkrije le malo podrobnosti o Schumacherjevem stanju. Sin Mick Schumacher je rezervni voznik Mercedesa, potem ko je izgubil sedež pri Haasu.