Se bo v Lommlu prelomilo?

Konec tedna se bo nadaljevalo svetovno prvenstvo v motokrosu. V belgijskem Lommlu bo na vrsti 13. dirka sezone, a šele druga za svetovnega prvaka razreda MXGP Tima Gajserja, ki se je pretekli teden uspešno vrnil v karavano po februarski hudi poškodbi. Gajser je v češkem Loketu v svojem prvem nastopu na preizkušnji za svetovno prvenstvo v sezoni 2023 osvojil sedmo mesto, potem ko je bil deveti v prvi in peti v drugi vožnji.

Zdaj ga čakajo povsem drugačne razmere na belgijski mivki. Tam je Gajser v preteklosti že zmagoval in v Lommlu nazadnje potrdil naslov prvaka, toda v letošnji sezoni bo izhodišče povsem drugačno. Zaradi poškodbe na mivki, ki že sicer ni njegova najljubša podlaga, ni veliko treniral. Tako bo tudi belgijsko preizkušnjo najverjetneje izkoristil predvsem za dobro pripravo na sezono 2024. Za nameček je slovita belgijska proga pred letošnjim tekmovanjem doživela tudi nekaj sprememb, tako da se vsem dirkačem obeta nekoliko drugačen izziv.

»Vedel sem, da bo težko tako na dirki kot ta teden na pripravah. A po tako dolgi odsotnosti je vrnitev vedno težka, čeprav veliko treniraš. Zdaj je to za menoj in se lahko osredotočam na dirkanje in vrnitev v običajni ritem. Ne želim več razmišljati le o vrnitvi. Rad pa bi se zahvalil vsem navijačem, sijajno je bilo spet občutiti njihovo podporo na Češkem,« je za spletno stran svoje ekipe Honda pred Lommlom napovedal Gajser.

V seštevku sezone je sicer prepričljivo prvi Španec Jorge Prado s 614 točkami, zmagovalec zadnjih treh dirk Francoz Romain Febvre jih ima na drugem mestu 510. Gajser, zaradi poškodbe je tekmovalne cilje v letošnji sezoni sicer potisnil v ozadje, je na Češkem dobil prve točke v sezoni, s 33 je na 25. mestu.

Drugi slovenski predstavnik na dirki bo Jan Pancar v razredu MX2. V Loketu je bil 17., a je zadržal deseto mesto v skupnem seštevku. Vodi Italijan Andrea Adamo s 531 točkami, Pancar jih ima 253.

Prva vožnja VN Flandrije se bo v razredu MXGP v nedeljo začela ob 14.15, druga pa ob 17.10. V MX2 pa bodo dirkači vozili ob 13.15 in 16.10.