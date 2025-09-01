  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Drugi športi

    Zdaj še bolj posluša očeta Simona, veliko ji pomaga tudi mlajši brat Žiga Lin

    Eva Alina Hočevar je v Tacnu drugemu mestu iz kajaka dodala še srebrno kolajno v krosu. Šport končno postavila na prvo mesto – še pred študij.
    Eva Alina Hočevar še bolj posluša nasvete svojega očeta Simona Hočevarja. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Galerija
    Eva Alina Hočevar še bolj posluša nasvete svojega očeta Simona Hočevarja. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Miha Šimnovec
    1. 9. 2025 | 05:00
    4:49
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Glavna slovenska junakinja tekem za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu je bila Eva Alina Hočevar. Potem ko si je v petkovem dežju v kajaku – tako kot njen 18-letni brat Žiga Lin Hočevar – priveslala srebrno kolajno, je po ne najbolje posrečenem sobotnem nastopu v kanuju (16.) včeraj spet pokazala zobe. Na s soncem obsijani Savi se je izkazala še v posamični tekmi kajakaškega krosa, po kateri se je prav tako povzpela na drugo stopnico zmagovalnega odra.

    Kot je večkrat ponovila v minulih dneh, je od vseh preizkušenj v letošnji sezoni že malo utrujena – tako telesno kot psihično. »Ker pa mi tacenska tekma pomeni res veliko, sem si želela na njej toliko bolj goreče prikazati dobre nastope,« je začela pogovor Eva Alina Hočevar.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju s Petrom Kauzerjem

    Noben uspeh ne odtehta skupnega veslanja s hčerko. Lanske OI? Zagabilo se mi je

    Slovenski kajakaški as Peter Kauzer o svetovnem pokalu v Tacnu, Žigi Linu Hočevarju, hčerki Noli, dirki motoGP, Marcu Marquezu, rani z OI, EP v košarki ...
    Miha Šimnovec 29. 8. 2025 | 22:54
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Kajakaštvo

    Mlada Ljubljančanka znova na zmagovalnem odru, na njem prvič tudi Celjan

    Eva Alina Hočevar se je izkazala tudi v posamični tekmi kajakaškega krosa za svetovni pokal v Tacnu. Drugo mesto je osvojil tudi Jan Ločnikar.
    31. 8. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju z Benjaminom Savškom

    Še zdaj se spomni Kauzerja in svoje vloge kurirčka

    Vrhunski kanuist Benjamin Savšek o svoji zdajšnji formi, želji za domačo tekmo svetovnega pokala ta konec tedna v Tacnu, zanimivi anekdoti iz otroštva ...
    Miha Šimnovec 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Slalom na divjih vodah

    Eva Alina in Žiga Lin navdušila na savskih brzicah

    Na tekmi za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu sta se Hočevarja izkazala z drugima mestoma v kajaku. Peter Kauzer tik pod zmagovalnim odrom.
    Miha Šimnovec 29. 8. 2025 | 16:48
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Kajakaštvo

    S Savo se bo spopadlo 12 Slovencev, pripravljeni tudi na krizni scenarij

    V Tacnu bo od petka do nedelje na sporedu četrto letošnje tekmovanje za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah.
    Miha Šimnovec 27. 8. 2025 | 14:24
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju z Evo Alino in Žigo Linom Hočevarjem

    Do sebe sva tako stroga, da to ni treba biti še očetu

    Eva Alina in Žiga Lin Hočevar drug o drugem, o letošnji sijajni sezoni v slalomu na divjih vodah, očetu trenerju Simeonu, sodnikih v kajakaštvu, sanjah ...
    Miha Šimnovec 27. 9. 2024 | 18:02
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kajakaštvoEva Alina HočevarŽiga Lin Hočevarsvetovni pokalTacenšport zasebno

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Satira o podnebnih spremembah v dveh Evropah

    Ko prvega septembra pade pol metra snega

    Evropa ima dva obraza, v deklaracijah humanistična in kulturna, v dejanjih skregana, vojno-zločinsko zaslužkarska in barbarska.
    Boris Šuligoj 1. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 1. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Uporaba umetne inteligence:

    Slovenska podjetja v evropskem vrhu

    Skoraj tri četrtine podjetij se pri digitalni preobrazbi poslovanja spopada s težavami.
    Nejc Gole 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Glasbena industrija na nogah, saj umetna inteligenca že piše uspešnice

    Umetna inteligenca ustvarja glasbene uspešnice, sproža milijonske tožbe in postavlja pod vprašaj prihodnost človeške ustvarjalnosti.
    Žan Urbanija 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    Microsoftova knjiga naročil napoveduje zdravo rast

    Prihodki in marže bodo rasli zaradi prehoda strank na oblačne storitve, ki dosegajo višje marže kot prodaja fizične programske opreme.
    1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Uporaba umetne inteligence:

    Slovenska podjetja v evropskem vrhu

    Skoraj tri četrtine podjetij se pri digitalni preobrazbi poslovanja spopada s težavami.
    Nejc Gole 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Glasbena industrija na nogah, saj umetna inteligenca že piše uspešnice

    Umetna inteligenca ustvarja glasbene uspešnice, sproža milijonske tožbe in postavlja pod vprašaj prihodnost človeške ustvarjalnosti.
    Žan Urbanija 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    Microsoftova knjiga naročil napoveduje zdravo rast

    Prihodki in marže bodo rasli zaradi prehoda strank na oblačne storitve, ki dosegajo višje marže kot prodaja fizične programske opreme.
    1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo