Zdaj še bolj posluša očeta Simona, veliko ji pomaga tudi mlajši brat Žiga Lin

V nadaljevanju preberite:

Glavna slovenska junakinja tekem za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu je bila Eva Alina Hočevar. Potem ko si je v petkovem dežju v kajaku – tako kot njen 18-letni brat Žiga Lin Hočevar – priveslala srebrno kolajno, je po ne najbolje posrečenem sobotnem nastopu v kanuju (16.) včeraj spet pokazala zobe. Na s soncem obsijani Savi se je izkazala še v posamični tekmi kajakaškega krosa, po kateri se je prav tako povzpela na drugo stopnico zmagovalnega odra.

Kot je večkrat ponovila v minulih dneh, je od vseh preizkušenj v letošnji sezoni že malo utrujena – tako telesno kot psihično. »Ker pa mi tacenska tekma pomeni res veliko, sem si želela na njej toliko bolj goreče prikazati dobre nastope,« je začela pogovor Eva Alina Hočevar.