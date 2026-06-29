Udarec za angleške navijače, tik pred tekmo poškodba zvezdnika

Britanski tenis je na prvi dan Wimbledona doživel nov udarec. Jack Draper je zaradi ponavljajoče se poškodbe roke odpovedal nastop na domačem grand slamu, kjer bi moral v prvem krogu na osrednjem igrišču igrati proti Taylorju Fritzu.

FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Za 24-letnika je to novo poglavje v sezoni, ki so jo močno zaznamovale zdravstvene težave. Zaradi poškodbe je izpustil že OP Avstralije in Roland Garros, v zadnjih tednih pa se je skušal vrniti na travi. V Eastbournu je prišel do polfinala, kar je vlivalo nekaj upanja, da bo pravočasno nared za Wimbledon.

Draper je pred turnirjem opozoril, da je število poškodb v moškem tenisu vse bolj skrb vzbujajoče. Po njegovih besedah je igra postala izjemno fizična, koledar pa igralcem ne dopušča veliko prostora za popolno okrevanje.

Njegov umik je nov udarec za domače navijače, potem ko je nastop odpovedala tudi Emma Raducanu. Fritza bo v prvem krogu namesto Draperja izzval srečni poraženec Dušan Lajović.