Se mar Valentino Rossi poslavlja?

Ljubljana – V motorističnih krogih so se v zadnjem obdobju okrepile govorice, po katerih naj bi italijanski zvezdnik Valentino Rossi po koncu letošnje sezone za svetovno prvenstvo v razredu motoGP sklenil svojo športno pot. Po teh namigovanjih naj bi njegov rojak Andrea Dovizioso, ki se poslavlja od Ducatija, ostal med elito dirkačev na dveh kolesih.



Že pravzaprav vso sezono se govori o tem, da se bo Rossi po letošnjem prvenstvu od tovarniške Yamahe preselil k njeni poltovarniški ekipi Petronas, toda uradne potrditve prestopa še zmeraj ni oziroma se prelaga iz dirke v dirko. Zaradi tega so se začeli porajati dvomi o tem, da bo 41-letni Italijan, ki ta čas v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo zaseda sedmo mesto, sploh nadaljeval kariero.



V tem primeru bi se (prosti) sedež v Petronas Yamahi ponudil Doviziosu, s katerim vodstvo Ducatija ni podaljšalo pogodbo. Čeprav 34-letni Italijan, ki po petih letošnjih preizkušnjah v skupnem seštevku drži drugo mesto za vodilnim Francozom Fabiem Quartararojem, medtem še ni našel konkurenčnega motorja za prihodnjo sezono, še ni izgubil upanja.



»Sem eden od najboljših dirkačev v motoGP. Počutim se dobro in se želim tudi v prihodnjih sezonah boriti za naslov svetovnega prvaka, za kar pa potrebuješ konkurenčen paket,« je pojasnil Dovizioso in pristavil, da si lahko s svojimi izkušnjami in uspehi v prejšnjih letih privošči, da čaka na ustrezno ponudbo.



Naslednja dirka v kraljevski kategoriji motoGP bo sicer na sporedu to nedeljo v Misanu.