Še naprej bo tudi reševal življenja ljudi in mačke z dreves

Obožuje svoje delo

Ljubljana – Ljubitelji (mešanih) borilnih športov (MMA) že nestrpno pričakujejo spektakel UFC 252. Na njem se bosta dane ponoči v glavnem obračunu prireditve v lasvegaški areni Apex še tretjič za naslov svetovnega prvaka v kraljevski kategoriji udarila AmeričanainPotem ko se je v prvem dvoboju julija 2018 zmage s klasičnim nokavtom v prvi rundi veselil Cormier, se mu je avgusta lani Miočić, čigar korenine segajo na Hrvaško, oddolžil na najlepši način – s tehničnim nokavtom v četrti rundi. Tako si je 193 cm visoki borec iz Ohia znova izbojeval šampionski pas po različici UFC. Zmagovalec tokratnega tretjega medsebojnega dvoboja se bo lahko ob lovoriki po trilogiji hvalil tudi z neuradnim nazivom »najboljši težkokategornik v zgodovini«.Miočić, ki ima v svoji profesionalni statistiki 19 zmag (15 s k. o.) in tri poraze, je naporne treninge spet usklajeval s službenimi obveznostmi. Od leta 2010 namreč v Clevelandu deluje kot gasilec. Čeprav z dvoboji v kletki, v kateri so dovoljeni tako rekoč vsi meti, prijemi in udarci, služi lepe vsote denarja (za obračun s Cormierjem naj bi imel zagotovljenih vsaj 840.000 dolarjev), še ni pomislil na to, da bi pustil službo, v kateri naj bi se njegova letna plača sukala okrog 50.000 ameriških »zelencev«.»Obožujem svoje delo. Rad namreč pomagam drugim ljudem. Veliko jih potrebuje pomoč, preveč jih je v stiski – še posebej v teh časih. Čeprav sem šampion združenja UFC, bom še naprej ponosno opravljal poklic gasilca,« je 37-letni as hrvaškega rodu poudaril, da bo tudi v prihodnje gasil požare, reševal življenja ljudi in mačke z dreves. Obenem je dal jasno vedeti, da ne namerava sestopiti s prestola kraljevske kategorije.O ničemer drugem kot o uspehu ne razmišlja niti Cormier, nekdanji vrhunski rokoborec, ki je doslej v MMA zbral 22 zmag (15 s k. o.) in doživel le dva poraza. »Zadnji neuspeh s Stipetom me še zdaj preganja. Skrajni čas je že, da končam to nočno moro,« je 41-letni borec iz Louisiane, ki je 13 cm nižji od prvaka, trdno odločen poravnati račune z Miočićem.