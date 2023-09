Še peti poraz Slovenk

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca tudi po peti tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Lodžu ostaja brez zmage. Peta reprezentanca, ki jo je ugnala, je Tajska, ki je bila boljša s 3:0 (21, 23, 18). Za Tajke je to druga zmaga na turnirju, pred tem so premagale tudi Poljsko.

Slovenske odbojkarice so bile v prvih dveh nizih enakovredne tekmice, z boljšo končnico bi si lahko v njih priigrale boljše izhodišče za nadaljevanje. Še posebej to velja za drugi niz, v katerem so vodile z 22:20, toda do konca niza osvojile le še točko. V tretjem nizu pa so prej popustile in niso bile konkurenčne.

Z 19 točkami je bila v slovenski vrsti najučinkovitejša Mija Šiftar, Saša Planinšec se je izkazala s petimi bloki.

V soboto se bodo Slovenke merile s Kolumbijkami, v nedeljo pa bo zadnji tekmec Južna Koreja.