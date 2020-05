Pred poletjem sistemski paket ukrepov za šport, OKS z zadržki

Ljubljana

Čim prej do rešitev

Simona Kustec obljublja, da vlada ne bo pozabila na šport. FOTO: Blaž Samec

OKS z zadržkom do programa športa

Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so potrdili poslovno poročilo za lansko leto, ko je imel OKS 7,4 milijona evrov prihodkov. Za letos je bilo predvidenih 8,8 milijona evrov, a skupaj tudi za olimpijske igre v Tokiu, ki pa bodo leta 2021. Proračun bo zato za okrog 1,5 milijona nižji, o tem bo odločala skupščina OKS. IO je glasoval tudi o letnem programu športa (LPŠ), v katerem je za dejavnosti iz državnega proračuna predvidenih 18,76 milijona evrov, toliko kot pred krizo. Na druge postavke so prerazporedili 3,2 milijona evrov, prej namenjenih za investicije za športne objekte. Po daljši razpravi so LPŠ-ju dali pozitivno mnenje s pridržkom. Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so predlagali, da se iz drugih postavk prerazporedi 280.000 evrov za rekreacijo, ki po novem razrezu ne bi dobila ničesar.

Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je pogosto kritičen do ukrepov vlade. FOTO: Uroš Hočevar

- Ministrica za izobraževanje, znanost in športje na seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije še pred poletjem obljubila poseben paket sistemskih in tudi dolgoročnih ukrepov za pomoč športu. Državni sekretar za športje dodal, da so sredstva za programe v državnem proračunu ostala nedotaknjena.V letnem programu športa (LPŠ) je za dejavnosti predvideno 18,76 milijona evrov, kot pred krizo, je izpostavil Dolinšek. Direktorica direktorata za šport na MIZŠje dodala, da bi se lahko pogodbe z izvajalci začele podpisovati že v prvi polovici junija.Iz LPŠ je šlo na druge postavke 3,2 milijona evrov, prej namenjenih za investicije za objekte. Po Dolinškovih besedah za prve ukrepe za pomoč zdravstvu, za socialne zadeve in gospodarstvo, pri teh prvih pretežno socialnih ukrepih pa je bil udeležen tudi šport. Dolinšek je napovedal prve pogovore za ureditev perečih vprašanj športa že v kratkem, »da čim prej pridemo do rešitev«.V tretjem zakonskem ukrepu, vrednem milijardo evrov, so izmed 11 predlaganih ukrepov za šport, ki jih je dal OKS, ostale le vrednotnice v zameno za vstopnice za velika športna tekmovanja, ki so bila zaradi razglasitve epidemije odpovedana. Zato se bo področje športa urejalo posebej na eni izmed naslednjih sej vlade.