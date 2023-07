Še tako dober motor se brez počitka slej ko prej iztroši

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca že nekaj let sodi v sam svetovni vrh, o tem pričajo tudi tri druga mesta z EP in četrto s svetovnega prvenstva v Katovicah. En cilj pa ostaja neizpolnjen – uvrstitev na olimpijske igre in tudi zato gredo na vsaki tekmi lige narodov Slovenci na polno. Še enkrat se jim vozovnica ne bo izmuznila iz rok, je bil v pogovoru pred odhodom na turnir lige narodov na Filipinih prepričan sprejemalec, po sili razmer pa tudi reprezentančni korektor Klemen Čebulj.

Začnimo pri nedavnem turnirju v Franciji, poraz proti Braziliji je kljub dobri igri pustil nekaj grenkega priokusa, kajne?

Dvakrat smo igrali z Brazilijo, če primerjamo tekmo v Katovicah na svetovnem prvenstvu s tokratno, smo lahko zelo zadovoljni z našo odbojko. Bili smo mnogo bolj izenačeni, nismo popuščali do konca, tudi po manjšem razpadu sistema v drugem nizu smo se pobrali in prišli nazaj. Imeli smo zaključno žogo za tretji niz, če bi se kakšna žoga odbila nam v prid, bi se lahko razpletlo tudi drugače. Imamo dobro osnovo, da gradimo naprej.

V nadaljevanju preberite še:

- kaj Čebulj pravi o nasprotnikih na Filipinih

- kako športniki doživljajo dolga potovanja in kako se sooča s tem

- koliko prostih dni bo imela slovenska reprezentanca v petih mesecih

- kje bo nadaljeval kariero in kaj v klubu pravijo na njegovo naporno poletje