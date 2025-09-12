Se v elitni svet relija vrača legendarna Lancia?

Svetovno prvenstvo v reliju (WRC) bo leta 2027 sprejelo nova tehnična pravila, ob njihovi spremembi pa bi se lahko zgodilo, da bi se najelitnejšemu prvenstvu po dolgem času vrnila italijanska Lancia. Na reliju Paragvaj je pred tedni predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) Mohammed Ben Sulayem za Motorsport.com potrdil, da je znamka med kandidati, s katerimi se pogovarjajo glede vrnitve.

Zdaj pa je Lancia uradno naznanila, da razvija dirkalnik kategorije Rally2, torej razred tik pod vrhom, kjer najdemo največje zvezdnike športa. »Dirkalnik Rally2 je zelo zanimiv avtomobil, ker je hiter, omogoča zmage na državnih in evropskih prvenstvih, zelo konkurenčen pa je tudi v razredu WRC,« je že lani dejal športni direktor Lancie Eugenio Franzetti.

Javnosti so Italijani predstavili tudi prve fotografije novega modela Ypsilon Rally2 HF Integrale. Lancia je sicer v minulem tisočletju osvojila rekordnih deset naslovov konstruktorskih prvakov, njihovi dirkači pa so vozili legendarni model Delta Integrale.

Z dirkalnikom kategorije Rally4 se je Lancia že vrnila na nekatere relije nižjih kategorij, zdaj pa so napovedali tudi povratek na veliko sceno: »Premierno se predstavlja nova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale in v motošport prinaša legendarni duh Lanciinih zmag na relijih. To je le začetek,« so zapisali v izjavi.

Njihov ognjeni krst bo nekoliko lažji, saj Lancia spada v skupino Stellantis, v kateri je tudi Citroen, ki ima osem osvojenih konstruktorskih naslovov, trenutno pa nastopa med samo elito.

V skladu z novimi predpisi bodo dirkalniki WRC od leta 2027 naprej izdelani z omejeno ceno, imeli pa naj bi približno 300 konjskih moči, pri čemer bodo uporabljali šasijo in komponente dirkalnikov Rally2. Tako bodo oboji dirkalniki tekmovali pod isto streho svetovnega prvenstva, kjer se merijo najboljši dirkači na planetu.