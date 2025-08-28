Še zdaj se spomni Kauzerja in svoje vloge kurirčka

V nadaljevanju preberite:

Benjamin Savšek je v kanuju osvojil že tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Med posamezniki je bil dvakrat svetovni prvak in štirikrat najboljši v Evropi, svoji blesteči športni poti pa je postavil piko na i z zlato olimpijsko lovoriko v Tokiu 2021. Kljub številnim uspehom je 38-letni Ljubljančan še vedno lačen zmag, kar bo skušal pokazati tudi ta konec tedna na domači tekmi v Tacnu.​ Preberite si še, kaj je Savšek povedal o svoji zdajšnji pripravljenosti in zanimivi anekdoti iz otroštva ter kako je odvrnil na vprašanje, kje se vidi čez tri leta, ko bodo na sporedu olimpijske igre v Los Angelesu ...