    Drugi športi

    Seahawks v finalu proti Patriots, ki bodo po 21 letih brez Toma Bradyja

    Seattle se bo skušal maščevati za boleč poraz v finalu iz leta 2015, ko so izgubili prav proti Patriots.
    Pred domačo publiko so Seahawks premagali Los Angeles Rams z 31:27. FOTO: Kevin Ng/Reuters Connect
    Pred domačo publiko so Seahawks premagali Los Angeles Rams z 31:27. FOTO: Kevin Ng/Reuters Connect
    L. Š.
    26. 1. 2026 | 08:55
    26. 1. 2026 | 08:56
    2:00
    Po pravem trilerju v Seattlu bo čez dva tedna na super bowlu ponovitev legendarnega finala za naslov v ameriškem nogometu. Seattle Seahawks 8. februarja na stadionu v San Franciscu čaka dvoboj z New England Patriots.

    New England je v dramatični tekmi in snegu z 10:7 izločili Denver Broncos. Za rekorderje z območja Bostona bo po 21 letih to prvi veliki finale po odhodu Toma Bradyja, ki je bil podajalec pri vseh šestih zmagah ekipe.

    Patriots so v zasneženem dvoboju izločili Denver Broncos. FOTO: Ron Chenoy/Reuters Connect
    Patriots so v zasneženem dvoboju izločili Denver Broncos. FOTO: Ron Chenoy/Reuters Connect

    Seahawks so se medtem vrnili za svoj prvi nastop na super bowlu po letu 2015. Takrat je Seattle izgubil prav proti Patriots, kar še vedno povzroča frustracije in zmedo med navijači Seattla. Leto prej so Seahawks slavili svojo edino zmago na super bowlu doslej.

    Dvoboj z Rams je bil razburljiv do zadnje sekunde. Pred domačo publiko so Seahawks premagali Los Angeles Rams z 31:27 in bodo zdaj v finalu zastopali konferenco NFC. Podajalec Sam Darnold je pretekel 346 jardov in vrgel tri podaje za zadetek oziroma touchdown.

    »Neverjetno je. To mi pomeni vse,« je dejal Darnold, ki še nikoli ni igral v velikem finalu. »Ta garderoba, to je posebna skupina fantov in tega ne bi želel početi z nikomer drugim.«

    Tudi podajalec Rams Matthew Stafford je imel dobro tekmo, pretekel je 374 jardov in tri podaje za touchdown, a mu je na koncu zmanjkalo časa, da bi zmanjšal zaostanek.

