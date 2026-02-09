  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Seattle Seahawks drugič prvaki NFL

V finalu lige ameriškega nogometa (NFL) so z 29:13 premagali New England Patriots. Najkoristnejši igralec je bil Kenneth Walker
Seattle Seahawks so po dvanajstih letih osvojili drugi naslov v ameriškem nogometu (NFL). FOTO: Jeenah Moon/Reuters
Galerija
Seattle Seahawks so po dvanajstih letih osvojili drugi naslov v ameriškem nogometu (NFL). FOTO: Jeenah Moon/Reuters
Š. R., STA
9. 2. 2026 | 07:35
9. 2. 2026 | 08:47
2:31
A+A-

Seattle Seahawks so na krilih trde obrambe in brez napak svojega podajalca Sama Darnolda v finalu lige ameriškega nogometa (NFL), t. i. super bowlu, z 29:13 premagali New England Patriots. S tem so osvojili drugi naslov v svoji zgodovini.

Seattle na Stadionu Levi's v San Franciscu na največji tekmi sezone v ameriškem nogometu ni nikoli zaostajal. V prvem polčasu je ob izjemni obrambi obeh ekip prišel do vodstva z 9:0 po treh zadetih strelih na gol, v drugem pa je nato po novih treh točkah in nato v začetku zadnje četrtine vendarle tudi uspešni akciji za touchdown povedel z 19:0.

New England je sicer hitro odgovoril s svojo podajo za zadetek, a to ni zmedlo Seattla, ki je v nadaljevanju potrdil zmago z naslednjimi osvojenimi 10 točkami. Drugi zadetek ekipe iz severozahoda ZDA je dosegla obramba, ko je dobre štiri minute do konca tekme prestregla podajo 23-letnega podajalca patriotov Draka Mayeja in s tem potrdila zmago.

Najlkoristnejši igralec finalne tekme NFL v San Franciscu Kenneth Walker III je pretel 135 jardov. FOTO: Mark J. Rebilas/Imagn Images Via Reuters Connect
Najlkoristnejši igralec finalne tekme NFL v San Franciscu Kenneth Walker III je pretel 135 jardov. FOTO: Mark J. Rebilas/Imagn Images Via Reuters Connect

Naslov je drugi za Seattle po zmagi v super bowlu leta 2014 in prvi za 28-letnega podajalca Darnolda. Ta je bil leta 2018 izbran kot prvi na naboru, a dolga leta ni izpolnil pričakovanj tako visokega izbora. V New York Jets – ekipi, ki slovi po disfunkcionalnosti svojih podajalcev – se ni izkazal. Nato so ga ekipe večkrat menjale, v lanski sezoni pa je prvič opozoril nase v dresu Minnesote, a na koncu še enkrat menjal ekipo.

V tej sezoni pa je Seattle popeljal do skupaj 17 zmag in zgolj tri poraze. »Neverjetno je. Vse, kar se je zgodilo v moji karieri in da mi je končno uspel velik met s to ekipo. Če bi lahko, ne bi ničesar spremenil,« je dejal Darnold.

Najkoristnejši igralec tekme je bil tekač Seattla Kenneth Walker, ki je z žogo pretekel 135 jardov (123,44 m), Jason Myers pa je zadel kar pet strelov na gol in s tem postavil nov rekord finala lige NBA.

Sorodni članki

Premium
Novice  |  Svet
ZDA

Super bowl: Bad Bunny prepeval v španščini, konservativci s svojim antišovom

Glasbeni nastopi so bili na finalu ameriške lige NFL vsaj tako gledani kot zmaga moštva Seattle Seahawks nad New England Patriots.
Barbara Kramžar 9. 2. 2026 | 03:51
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

Super bowl: Desnica protestira Bad Bunnyju s Kid Rockom

Nocoj se bosta na finalu ameriške lige NFL pomerila Seattle Seahawks in New England Patriots.
8. 2. 2026 | 20:01
Preberite več
Šport  |  Drugo
San Francisco

Finale superbowla v znamenju Trumpovih nasprotnikov, glavni favorit je Seattle

V noči na ponedeljek bo v San Franciscu na sporedu finale lige NFL. Legendarni superbowl je eden izmed najbolj legendarnih športnih dogodkov na svetu.
6. 2. 2026 | 16:21
Preberite več
Šport  |  Drugo
Philadelphia Eagles

Sprti branilci naslova lige NFL izpadli že v prvem krogu končnice

Znanih je sedem od osmih ekip, ki bodo igrale v konferenčnem polfinalu. Za zadnje mesto se borita Houston Texans in Pittsburgh Steelers.
12. 1. 2026 | 09:47
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Barometer

Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

NFLameriški nogometNew England PatriotsSeattle Seahawks

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Razsodba

Hongkonško sodišče medijskega mogotca Jimmyja Laia obsodilo na 20 let zapora

Sodišče je 78-letnega Laia decembra lani spoznalo za krivega zarotniškega sodelovanja s tujimi akterji in uporniških medijskih publikacij.
9. 2. 2026 | 08:02
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, kam je izginila Kaj dogaja?

Bralce tokrat zanima, kje je oddaja s Tilnom Artačem, zakaj so oddaje TV Koper-Capodistria nepodnaslovljene in kje so prenosi.
9. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Kratkohlačniki odpihnili kelte, Luko Dončića in Los Angeles Lakers čakajo prvaki

V ligi NBA so bili zmagovalci Ney York Knicks, Los Angeles Clippers, Miami in Toronto. Najboljši strelec večera je bil Kawhi Leonard.
9. 2. 2026 | 07:57
Preberite več
Novice  |  Svet
Novi dokumenti

Veleposlanica odstopila zaradi razkritij v aferi Epstein

Otroka norveške veleposlanice Mone Juul sta bila menda vključena v Epsteinovo oporoko, vsak pa naj bi po njegovi smrti prejel pet milijonov dolarjev.
9. 2. 2026 | 07:39
Preberite več
Šport  |  Drugo
Super bowl

Seattle Seahawks drugič prvaki NFL

V finalu lige ameriškega nogometa (NFL) so z 29:13 premagali New England Patriots. Najkoristnejši igralec je bil Kenneth Walker
9. 2. 2026 | 07:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Kratkohlačniki odpihnili kelte, Luko Dončića in Los Angeles Lakers čakajo prvaki

V ligi NBA so bili zmagovalci Ney York Knicks, Los Angeles Clippers, Miami in Toronto. Najboljši strelec večera je bil Kawhi Leonard.
9. 2. 2026 | 07:57
Preberite več
Novice  |  Svet
Novi dokumenti

Veleposlanica odstopila zaradi razkritij v aferi Epstein

Otroka norveške veleposlanice Mone Juul sta bila menda vključena v Epsteinovo oporoko, vsak pa naj bi po njegovi smrti prejel pet milijonov dolarjev.
9. 2. 2026 | 07:39
Preberite več
Šport  |  Drugo
Super bowl

Seattle Seahawks drugič prvaki NFL

V finalu lige ameriškega nogometa (NFL) so z 29:13 premagali New England Patriots. Najkoristnejši igralec je bil Kenneth Walker
9. 2. 2026 | 07:35
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo