Sebastian Vettel pred vrati novega moštva

Barcelona - Spoznanje, da Lewis Hamilton nadaljuje svojo vladavino zadnjih let v karavani formule 1 in tako zdaj drvi k že k sedmemu naslovu svetovnega prvaka, oz. že četrtemu zapored, je navdušujoče tako za njegove delodajalce kot tudi številne privržence. Konkurenci pa to ni všeč, zlasti italijanski velikan Ferrari skupaj z nemškim zvezdnikom Sebastianom Vettlom, zganja preplah.



Na zadnji nedeljski dirki je, kot že nekajkrat v zadnjem času, počilo med dirkačem in člani spremljevalnega štaba, šum v komunikaciji je botroval zmedi okrog menjave gum, Ralf Schumacher, strokovni komentator formule 1 za nemški jezikovni prostor TV hiše Sky, je že v prenosu poudaril: »Česa takšnega si pri Ferarriju zares ne bi smeli dovoliti. Moštveni mehaniki so slabi v angleščini, očitno se bo Sebastian moral naučiti italijansko.«



Toda obenem je tudi jasno, da Nemec ne bo več dolgo tekmoval za rdeče-bele iz Maranella, najbolj brani avstrijski dnevnik Kronen Zeitung pa ob tem na svoji spletni strani že poroča, da bo Vettel čez dva tedna na naslednji postaji sezone v Belgiji podpisal pogodbo pri Aston Martinu, pri katerem bodo v naslednjem štartali s samostojnim moštvom, potem ko so v zadnjih treh letih pomagali Red Bullu.