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Drugo

Šele prvič do vodstva in le še zmago od tretjega zmagoslavja

V peti tekmi finala NHL so hokejsiti Caroline s 4:2 premagali Vegas in v zmagah vodijo s 3:2. Morebitna zadnja tekma v nočina ponedeljek.
Ruski hokejist Andrej Svečnikov (37) je dvakrat premagal vratarja Vegasa Carterja Harta za vodstvo Caroline v zmagah s 3:2. FOTO: James Guillory/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Ruski hokejist Andrej Svečnikov (37) je dvakrat premagal vratarja Vegasa Carterja Harta za vodstvo Caroline v zmagah s 3:2. FOTO: James Guillory/Imagn Images Via Reuters Connect
Š. R., STA
12. 6. 2026 | 07:32
12. 6. 2026 | 07:34
2:31
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Hokejisti Caroline Hurricanes so na peti tekmi finala severnoameriške lige NHL s 4:2 premagali Vegas Golden Knights in v finalu Stanleyjevega pokala povedli s 3:2 v zmagah. Do naslova prvaka jih loči le še zmaga, dosežejo jo lahko v noči na ponedeljek po slovenskem času na gostovanju v Las Vegasu.

Kapetan Hurricanes Jordan Staal je dosegel gol na peti zaporedni tekmi, Rus Andrej Svečnikov je dodal dva gola, Brandon Bussi pa je v svoji drugi zaporedni tekmi zbral 22 obramb in postal je prvi vratar v zgodovini NHL, ki je kariero v ligi NHL začel šele v končnici ter v finalu Stanleyjevega pokala obakrat zmagal.

Pavel Dorofejev je za Vegas dosegel dva gola, njegov gol z igralcem več minuto po začetku prve tretjine je Golden Knights popeljal v vodstvo z 1:0. Staal je zadel manj kot pet minut pozneje, ko je strel Nikolaja Ehlerja mimo vratarja tekmecev Carterja Harta preusmeril v mrežo. Staal je postal peti igralec, ki je v finalu Stanleyjevega pokala dosegel niz petih golov in je šele četrti, ki je na petih zaporednih tekmah dosegel gol v finalu.

Svečnikov je nato v 12. minuti Carolini prinesel vodstvo z 2:1 z golom z igralcem več s strelom z vrha levega kroga. V drugi tretjini je Sebastian Aho v 18. minuti povišal vodstvo na 3:1. Svečnikov je po prednosti na ledu izpred desne vratnice v 14. minuti druge tretjine dosegel še gol za 4:1. Dorofejev je s svojim drugim golom tega večera v 14. minuti tretje tretjine znižal prednost domačih.

To je povečalo napetost v Lenovo Centru v Raleighu v Severni Karolini, kjer so se navijači dobro zavedali, da je serija v prvih štirih tekmah prinesla preobrate. Vendar so Hurricanes tokrat zdržali prednost in bodo skušali tretjič po letih 2002 in 2006 osvojiti Stanleyjev pokal. Dva naslova je doslej osvojil tudi Vegas, leta 2018 in 2023.

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Vegas Golden KnightsNHLCarolina Hurricanesfinale

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