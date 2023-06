Selektor Cretu razkril, s kom bo napadel tekmece v Franciji

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je odpotovala v Francijo, kjer jo v Orleansu prihodnji teden čaka drugi turnir prvega dela lige narodov. Selektor Gheorghe Cretu je izbral 14 igralcev, ki jih bo popeljal na pot. V primerjavi s turnirjem v Nagoji bo sprejemalca Roka Bračka zamenjal Nik Mujanović, ki igra na mestu korektorja.

Poleg Mujanovića bodo v osrčju Francije slovenske barve branili še srednji blokerji Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Alen Pajenk in Sašo Štalekar, prosta igralca Jani Kovačič in Urban Toman, podajalca Uroš Planinšič in Gregor Ropret ter sprejemalci Klemen Čebulj, Matej Kök, Rok Možič, Žiga Štern in Tine Urnaut.

Akcija od torka do sobote

Od torka dalje se bodo v Orleansu v zaporednih dneh Slovenci najprej pomerili z Argentino (ob 17.00), Kanado (17.00) in Kubo (20.30), po dnevu premora pa jih v soboto čaka še dvoboj z Brazilijo (17.00).

Slovenci pred poletom v Francijo. FOTO: OZS

Pred turnirjem v Franciji so slovenski odbojkarji na Japonskem na uvodnih štirih tekmah zbrali tri zmage. S 3:1 so premagali Srbe in Francoze, brez izgubljenega niza odpravili Irance, premoč pa morali priznati Bolgarom (0:3). Z izkupičkom devetih točk na lestvici lige narodov trenutno zasedajo četrto mesto. V končnico bo po koncu tretjega turnirja – Slovenijo med 4. in 9. julijem ta čaka v Pasay Cityju na Filipinih – napredovala najboljša osmerica.