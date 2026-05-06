Selektor ne skriva visokih ciljev: Vemo, za kaj se borimo. Imamo sanje

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje priprave za poletno sezono mednarodnih tekmovanj. Pod vodstvom selektorja Fabia Solija, ki je danes prvič po daljšem času vodil trening, se vse številčnejša izbrana vrsta pripravlja za naslednje izzive. Prvi bo na sporedu čez dober mesec dni z ligo narodov na Kitajskem. V Linjiju se bo naša reprezentanca med 10. in 14. junijem merila proti domači vrsti, Poljski, Kubi in Japonski.

»Obeta se zelo zanimiva sezona. Imamo veliko ciljev, eden od teh je ustvariti pravo zmes novega rodu z izkušenejšimi. Menim, da smo to lani storili kar dobro. V naslednjem tednu bomo skušali v delo vključiti nove nadarjene fante,« je iskanje prave mešanice igralcev izpostavil Soli.

»Nadaljevali bomo z enakim sistemom, kot smo končali lansko svetovno prvenstvo, saj nočem priti v drugi del sezone brez pomembnih igralcev. Zato potrebujemo več rotacije v primerjavi z lansko ligo narodov in sezono nasploh,« je še poudaril italijanski strateg.

Pogled je dolgoročno usmerjen predvsem v nekaj let oddaljeni cilj. »Ob koncu sezone si želim imeti kar najbolje pripravljene igralce, saj vemo, za kaj se borimo. Imamo željo, sanje, te pa so povezane z letom 2028. Zato moramo graditi ekipo že za ligo narodov, še posebej pa želimo uresničiti sanje na evropskem prvenstvu," je proti poletju in OI v Los Angelesu pogledal Soli.

Vedno mu je v čast biti z reprezentanco

Še prej reprezentanco s številnimi novimi obrazi čakajo številni treningi in iskanje pravih kombinacij za dolgo reprezentančno sezono, ki se je veseli tudi kapetan Tine Urnaut. »Vedno mi je v čast biti tu,« je dejal izkušeni Korošec, ki ne ve, koliko takšnih zborov in priprav je z reprezentanco že opravil. »Mogoče 22?« je prešteval.

»Zame je vedno enako. Zmeraj je to motivacija proti cilju, za katerega delamo. Naredili bomo vse, kar je potrebno, da ga dosežemo. Lepo je videti mlade fante, sploh Korošce iz mojega tabora, na katerem so se pred leti prvič dotaknili žoge, zdaj pa z mano trenirajo v reprezentanci,« je dodal 37-letni Urnaut.

Slovenski odbojkarji so dobro razpoloženi prišli na zbor. FOTO: Aleš Oblak

»Želim si, da bi napredovali, da bomo boljša ekipa kot lani in manj podarjali tekmecem. Da bomo konkretnejši in agresivnejši v določenih situacijah,« je poudarke na treningih iskal dolgoletni slovenski kapetan. Pravi, da ima za sabo pozitivno pripravljalno obdobje in uspešno sezono pri ACH Volleyju.

»Tudi zato nisem želel imeti daljšega premora, saj želim ohraniti in nadgraditi telesno formo skozi celotno poletje. Upam, da bomo tako nadaljevali vsi, da bomo prišli kar najbolje pripravljeni na prve tekme in da bomo še boljši, ko bo to najbolj potrebno,« je zaključil Urnaut.

Med 24. in 28. junijem turnir v Ljubljani

Po vrnitvi iz Kitajske bosta sledila še dva turnirja lige narodov, med drugim znova v Ljubljani (med 24. in 28. junijem). Zadnji turnir bodo Slovenci med 15. in 19. julijem odigrali v Beogradu.

Ob morebitni uvrstitvi na zaključni turnir se bodo reprezentanti selili še v kitajski Ningbo, nato pa bodo v drugem delu sezone sledile priprave za evropsko prvenstvo, na katerem se bodo v skupinskem delu mudili v Modeni. Slovenija bo branila bronasto odličje z EP 2023.

Potem ko so nekateri odbojkarji že pred dobrima dvema tednoma na Primorskem začeli priprave na dolgo reprezentančno poletje z delom strokovnega štaba pod vodstvom pomočnika selektorja Gregorja Jerončiča, so tokrat v vse številčnejši zasedbi v Ljubljani vadili pod Solijevim vodstvom. Šestinštiridesetletni italijanski strokovnjak še vedno pogreša nekaj izkušenejših članov, med njimi Tončka in Žigo Šterna, Alena Pajenka, Roka Možiča, Roka Bračka in Janija Kovačiča, ki se bodo ekipi pridružili kasneje.

Danes je v Ljubljani vadilo 17 reprezentantov. Zaradi osebnih razlogov to poletje v reprezentanci ne bo dolgoletnih članov Klemna Čebulja in Gregorja Ropreta.