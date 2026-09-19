  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Selektor pred Srbi izpolnil željo, Čebulj obljublja posebno vrnitev

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v ponedeljek igrala za četrtfinale evropskega prvenstva. Klemen Čebulj je sanjska okrepitev, kaj pravi po vrnitvi?
Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v ponedeljek igrala za četrtfinale evropskega prvenstva. Fotografija je arhivska. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Galerija
Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v ponedeljek igrala za četrtfinale evropskega prvenstva. Fotografija je arhivska. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Nejc Grilc
19. 9. 2026 | 15:00
19. 9. 2026 | 16:03
4:55
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenci so se od Modene poslovili s porazom, a tudi z najboljšimi občutki doslej. Rezervisti so proti svetovnim prvakom pokazali, da lahko Fabio Soli računa na širino, forma se dviguje, v Torinu pa reprezentanco čaka Srbija in začetek dela prvenstva, v katerem popravnih izpitov ne bo več.

Še precej bolj je slovenski tabor razveselila novica, ki je pred začetkom poletja ni pričakoval skoraj nihče. Klemen Čebulj se vrača v reprezentanco. Eden najboljših slovenskih odbojkarjev zadnjega desetletja bo skušal v le nekaj dneh ujeti ritem in se vključiti v Solijev sistem, njegov prihod pa močno spreminja razmerja v slovenski zasedbi.

Kako bo Soli sestavil udarno postavo, kaj vrnitev Čebulja pomeni za Roka Možiča in Nika Mujanovića ter zakaj je lahko prav Srbija tekmec, proti kateremu Slovenija odpre vrata proti zaključku prvenstva v Milanu?

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Odbojka

Diši po kolajni: Slovenija stopnjuje formo, prihaja še Klemen Čebulj

Na evropskem prvenstvu slovenske odbojkarje čaka nastop proti Srbiji v osmini finala, ki bo na sporedu v ponedeljek.
Rok Tamše 18. 9. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
EP v odbojki

Z Italijo malo zmanjkalo, zdaj s Srbijo

V zadnjem nastopu uvodnega dela so bili naši odbojkarji zelo konkurenčni favoriziranim gostiteljem. Prihaja Klemen Čebulj.
18. 9. 2026 | 00:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

Slovenci so se vrnili v zmagovite tirnice in se ogreli za veliki derbi

Naša moška odbojkarska reprezentanca je po hudem boju na evropskem prvenstvu v Modeni strla odpor Češke.
Miha Šimnovec 16. 9. 2026 | 23:26
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

Nova zmaga Grkov, Čehi odščipnili niz Italijanom

Slovenski odbojkarji se bodo v sredo na evropskem prvenstvu v Modeni pomerili s Čehi.
15. 9. 2026 | 23:53
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka EP 2026

V avtomobilskem mestu je slovenski ferrari naletel na oviro

Odbojkarska reprezentanca je na EP 2026 izgubila prvo tekmo proti Grčiji, ki pa ne bo usodna. Servis ostaja šibka točka Slovencev.
Nejc Grilc 15. 9. 2026 | 07:40
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Promili

Kaj grozi asistentu slovenskega evroposlanca po incidentu na Hrvaškem?

Denisa Sarkića so prejšnji petek ustavili hrvaški policisti: vozil je z 2,26 promila in s ponarejeno vozniško. Posledica? 2640 evrov globe in kazenska ovadba.
Aleksander Brudar, Staš Ivanc 18. 9. 2026 | 13:07
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Inter

Umrl je legendarni nogometaš, eden največjih v zgodovini

Kot napadalni vezist je na 565 uradnih tekmah za Inter dosegel 158 golov ter osvojil štiri naslove italijanskega prvaka in dva naslova evropskega prvaka.
19. 9. 2026 | 11:21
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kadrovski cunami

Obglavili Telekom, kdo bodo novi šefi, še ni jasno

S spremembo v upravi Telekoma Slovenije se nadaljuje kadrovski cunami kot posledica vzpostavitve nove desne vlade.
18. 9. 2026 | 17:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Čeferin pritisnil na Infantina: zakaj ima Fifa milijarde, a zveze ne dobijo več?

Predsednika Uefe in Concacafa zahtevata neodvisen pregled Fifinih rezerv ter predlagata, da bi 211 članicam neposredno razdelili najmanj 2,1 milijarde dolarjev.
Blaž Potočnik 18. 9. 2026 | 21:33
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Električni vozni park v podjetju

Kako prehod na e-mobilnost v podjetju narediti stroškovno učinkovit

Nič več le okoljska odločitev, ampak tudi poslovna in razvojna strategija
Nejc Gole 19. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Digitalizacija zdravstva

Slovenija lahko z digitalizacijo zdravstva postane vzor Evropi

Projektom, kot sta eKarton in novi register zdravil, se z NOO zagotavlja edinstvena priložnost za organizacijsko preobrazbo v zdravstvu.
Miran Varga 19. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Inovacije spodbujajo izvoz, izvoz pa inoviranje

Ideje, ki nastanejo v Evropi, se pogosto pretvorijo v gospodarski uspeh nekoga drugega in drugje.
Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Dan inovativnosti 2026

Dobra novica je razpršenost inoviranja po podjetjih in panogah

Za priznanja za najboljše inovacije se je potegovalo 235 inovacij iz zdravstva, naprednih tehnologij, energetike, krožnega gospodarstva, novih storitev.
Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 04:30
Preberite več

Več iz teme

EP v odbojkiodbojkaslovenska odbojkarska reprezentancaKlemen ČebuljGheorghe CretuOdbojkarska zveza SlovenijeDejan VinčičFabio Soli

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Rokomet
Liga NLB

Kodeljevo se ogreva za derbi, bodo Celjani končno padli?

»Naš cilj je, da celjske načrte prekrižamo in da naredimo vse, da se naslov spet vrne v Ljubljano,« pravi Slovanov strelec Tarik Mlivić.
Peter Zalokar 19. 9. 2026 | 16:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Arabski polotok

V Rijadu odjeknile eksplozije, v bližini letališča zagorelo

Flightradar24 zazna »večje motnje« na rijadskem letališču. Savdska Arabija se sooča z napadi hutijskih upornikov, ki nadzorujejo velik del sosednjega Jemna.
19. 9. 2026 | 15:59
Preberite več
Novice  |  Svet
Rusija

Volitve v Rusiji: je Putin glasoval z nelicenčnih windowsov?

Drugi dan glasovanja zaznamovali kibernetski napadi na volilni sistem. Pozornost je vzbudil tudi posnetek ruskega predsednika med glasovanjem prek spleta.
19. 9. 2026 | 15:29
Preberite več
Video
Šport  |  Drugo
EP v odbojki

Selektor pred Srbi izpolnil željo, Čebulj obljublja posebno vrnitev

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v ponedeljek igrala za četrtfinale evropskega prvenstva. Klemen Čebulj je sanjska okrepitev, kaj pravi po vrnitvi?
Nejc Grilc 19. 9. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
1. SNL

Koper prvič z novim trenerjem, Maribor prvič z navijači

Spremljamo tekme 10. kola v slovenskem nogometnem prvenstvu. Pari: Koper – Nafta, Maribor – Aluminij, Bravo – Olimpija, Mura – Celje, Brinje – Kalcer Radomlje.
19. 9. 2026 | 14:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Rusija

Volitve v Rusiji: je Putin glasoval z nelicenčnih windowsov?

Drugi dan glasovanja zaznamovali kibernetski napadi na volilni sistem. Pozornost je vzbudil tudi posnetek ruskega predsednika med glasovanjem prek spleta.
19. 9. 2026 | 15:29
Preberite več
Video
Šport  |  Drugo
EP v odbojki

Selektor pred Srbi izpolnil željo, Čebulj obljublja posebno vrnitev

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v ponedeljek igrala za četrtfinale evropskega prvenstva. Klemen Čebulj je sanjska okrepitev, kaj pravi po vrnitvi?
Nejc Grilc 19. 9. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
1. SNL

Koper prvič z novim trenerjem, Maribor prvič z navijači

Spremljamo tekme 10. kola v slovenskem nogometnem prvenstvu. Pari: Koper – Nafta, Maribor – Aluminij, Bravo – Olimpija, Mura – Celje, Brinje – Kalcer Radomlje.
19. 9. 2026 | 14:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
11. 9. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
17. 9. 2026 | 07:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
16. 9. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 08:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 15:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
16. 9. 2026 | 07:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
15. 9. 2026 | 09:09
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo