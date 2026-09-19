Selektor pred Srbi izpolnil željo, Čebulj obljublja posebno vrnitev

Slovenci so se od Modene poslovili s porazom, a tudi z najboljšimi občutki doslej. Rezervisti so proti svetovnim prvakom pokazali, da lahko Fabio Soli računa na širino, forma se dviguje, v Torinu pa reprezentanco čaka Srbija in začetek dela prvenstva, v katerem popravnih izpitov ne bo več.

Še precej bolj je slovenski tabor razveselila novica, ki je pred začetkom poletja ni pričakoval skoraj nihče. Klemen Čebulj se vrača v reprezentanco. Eden najboljših slovenskih odbojkarjev zadnjega desetletja bo skušal v le nekaj dneh ujeti ritem in se vključiti v Solijev sistem, njegov prihod pa močno spreminja razmerja v slovenski zasedbi.

Kako bo Soli sestavil udarno postavo, kaj vrnitev Čebulja pomeni za Roka Možiča in Nika Mujanovića ter zakaj je lahko prav Srbija tekmec, proti kateremu Slovenija odpre vrata proti zaključku prvenstva v Milanu?