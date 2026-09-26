Selektor se je zahvalil, Pajenk: Takšni smo bili mi pred 11 leti

Slovenska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo končala na četrtem mestu. V tekmi za bron so bili Finci bolj zbrani v ključnih trenutkih in izkoristili priložnost za zgodovinski uspeh. Slovenija je po polfinalnem porazu s Poljsko tako ostala še brez druge možnosti za kolajno v dveh dneh, Finska pa se je veselila sploh svoje prve kolajne na evropskih prvenstvih.

Slovenci so imeli svoje priložnosti, predvsem v tesnih končnicah, a jih niso izkoristili. Posebej boleč je bil tretji niz, v katerem so že imeli pobudo, nato pa so Finci v končnici znova pokazali več mirnosti in ga dobili z 29:27. Za Slovenijo se je tako dolgo reprezentančno poletje končalo z razočaranjem, vendar tudi z zgodovinsko kolajno v ligi narodov in še eno uvrstitvijo med najboljšo četverico na evropskem prvenstvu.

Rok Možič: »Finska je odigrala vrhunsko tekmo, predvsem v prvih dveh nizih, in vemo, da v vrhunski odbojki odločajo malenkosti. Zelo mi je žal predvsem tretjega niza, saj mislim, da smo že imeli nadzor nad igro, potem pa se je nabrala kakšna napaka preveč. Čestitke Finski, odigrali so zelo lep turnir, premagali Italijane, danes še nas in si povsem zasluženo prislužili bronasto medaljo. Mi po dveh lepih predstavah v osmini finala in četrtfinalu žal nismo odigrali svojih dveh najboljših tekem. Zagotovo smo si želeli končati z medaljo. Če pa pogledamo celotno poletje, smo izgubili zelo malo tekem, igrali dobro odbojko ter rasli skozi ligo narodov in evropsko prvenstvo. Zgodovinska medalja iz lige narodov je rezultat, ki bo za vedno ostal.«

Alen Pajenk: »Moramo vsekakor čestitati Fincem, ker so skozi cel turnir igrali fantastično. Vedeli smo, da bodo dali vse, da iščejo tisto prvo kolajno, tako kot smo jo mi pred 11 leti. Vedeli smo, da nas čaka zelo težka tekma, nekako smo se borili, nismo pa našli pravega orožja, da bi jih strli.«

Fabio Soli: »Pričakovali smo takšno tekmo. Finsko smo spremljali skozi celotno evropsko prvenstvo in znova so pokazali, da igrajo zelo dobro in stabilno odbojko. Konkurenčni so v vseh elementih, pri sprejemu servisa pa so izjemni. Nam ni uspelo ponoviti predstave s tekme proti Poljski in imeli smo precej težav. Kljub temu smo ohranili pravo miselnost, vendar smo se preveč prenaglili pri zaključevanju protinapadov. Na tej ravni lahko razliko naredi že nekaj žog. Seveda je zdaj prisotno razočaranje, a ne smemo pozabiti vsega, kar smo naredili v tem poletju. Opravili smo izjemno delo z združitvijo dveh generacij igralcev in poskusom igranja nekoliko drugačne odbojke. Resnično sem ponosen na igralce in strokovni štab. To poletje so mi dali nekaj neverjetnega.«