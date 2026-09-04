Slovenski odbojkarji po novo kolajno brez udarnega aduta

V slovenski odbojkarski reprezentanci odštevajo dneve do odhoda na evropsko prvenstvo v Italijo. Slovenci bodo branili bronasto kolajno, ki so jo v velikem slogu osvojili v Rimu 2023, ko so na tekmi za tretje mesto ugnali Francoze. Tokrat se reprezentanca v Italijo podaja z drugačnim izhodiščem, predvsem pomlajena – tudi prisilno, kot je v pogovoru za Delo potrdil selektor Fabio Soli. »Žal moram reči, da glede Tončka Šterna ne kaže prav dobro. Seveda bomo upali do zadnjega, a zaenkrat ne kaže, da nam bo lahko pomagal na evropskem prvenstvu,« je selektor potrdil, da so težave z ramenom izvrstnega slovenskega korektorja, ki je odločil že ničkoliko tekem, še vedno hude. »Ne bomo ga prečrtali, ampak moštvo zasluži, da ve, kakšno je stanje, zato se zdaj pripravljamo, kot da na evropskem ...