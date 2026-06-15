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Senzacija pred očmi Donalda in Melanie Trump

Ilia Topuria je v glavnem obračunu spektakla UFC pred Belo hišo v Washingtonu doživel prvi poraz v mešanih borilnih športih.
Justin Gaethje (levo) je prisilil k vdaji Ilio Topurio. FOTO: Amber Searls/Reuters
Galerija
Justin Gaethje (levo) je prisilil k vdaji Ilio Topurio. FOTO: Amber Searls/Reuters
Miha Šimnovec
15. 6. 2026 | 11:05
2:29
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Ameriški mojster mešanih borilnih športov Justin Gaethje (28 zmag, 5 porazov) je poskrbel za veliko presenečenje na spektaklu UFC Freedom 250, ki so ga danes ponoči po našem času izpeljali pred Belo hišo v Washingtonu. V spektakularnem obračunu je premagal dotlej neporaženega Ilio Topurio (17 zmag, 1 poraz) in osvojil naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji.

Španski as gruzinskih korenin je bil v uvodnih dveh rundah nekoliko boljši, nato pa je sledil preobrat. Gaethje je v tretji rundi z močnim desnim udarcem stresel tla pod tekmečevimi nogami, zatem pa ga je zasul z natančnimi udarci, s katerimi je branilcu lovorike povzročili vidne poškodbe na obrazu.

Donald Trump in Melania Trump sta si spektakel ogledala v družbi Dane Whita, predsednika in izvršnega direktorja združenja UFC. FOTO: Evan Vucci/Reuters
Donald Trump in Melania Trump sta si spektakel ogledala v družbi Dane Whita, predsednika in izvršnega direktorja združenja UFC. FOTO: Evan Vucci/Reuters

Po zdravniškem pregledu je sicer Topuria nadaljeval dvoboj in zdržal do konca četrte runde, vendar je njegov tabor pred začetkom zadnje runde predal dvoboj.

»Še vedno težko verjamem, da mi je uspelo. Vedel sem, da moram preživeti uvodne minute, saj je Topuria izjemen, ko je svež. A sem verjel, da me bodo vztrajnost, trdoživost in srčnost pripeljale do zmage,« je po največji zmagi dejal Gaethje.

Justin Gaethje se je takole veselil svoje doslej največje zmage. FOTO: Saul Loeb/AFP
Justin Gaethje se je takole veselil svoje doslej največje zmage. FOTO: Saul Loeb/AFP

Glavni obračun večera je bil osrednji dogodek prve profesionalne športne prireditve v zgodovini, ki jo je gostila Bela hiša. Spektakel je bil del praznovanj ob 250-letnici Združenih držav Amerike, ki jih podpira Donald Trump. Ameriški predsednik je sicer skupaj s soprogo Melanio po zadnjem dvoboju stopil v kletko in čestital novemu prvaku.

Ciryl Gane (desno) je nokavtiral Alexa Pereiro. FOTO: Amber Searls/Reuters
Ciryl Gane (desno) je nokavtiral Alexa Pereiro. FOTO: Amber Searls/Reuters

Gane nokavtiral Pereiro

Tudi spremljevalni dvoboj večera je ponudil veliko drame. Francoz Ciryl Gane (14 zmag, 2 poraza) je prevladoval proti Brazilcu Alexu Pereiri (13 zmag, 4 porazi), ga nokavtiral v drugi rundi in osvojil začasni naslov prvaka v težki kategoriji.

Donald Trump je čestital tudi Cirylu Ganu. FOTO: Evan Vucci/Reuters
Donald Trump je čestital tudi Cirylu Ganu. FOTO: Evan Vucci/Reuters

Pereira, nekdanji prvak srednje in poltežke kategorije, je skušal postati prvi borec v zgodovini UFC, ki bi osvojil šampionske pasove v treh različnih težnostnih kategorijah. Njegov ognjeni krst med težkokategorniki pa se je končal z bolečim porazom.

Donald Trump in Melania Trump sta se na koncu povzpela v kletko. FOTO: Evan Vucci/Reuters
Donald Trump in Melania Trump sta se na koncu povzpela v kletko. FOTO: Evan Vucci/Reuters

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borilni športiJustin GaethjeIlia TopuriaDonald TrumpBela hišaWashington

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