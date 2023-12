Senzacija v Riadu: Parker premagal močno favoriziranega Američana

Na boksarskem spektaklu v Riadu je pravo senzacijo uprizoril Novozelandec Joseph Parker, ki je v obračunu težke kategorije prepričljivo premagal favoriziranega Deontayja Wilderja. Čeprav je ameriški zvezdnik po dvoboju dvignil desno roko visoko v zrak, misleč, da je zmagal, je bilo vsem v dvorani in pred televizijskimi zasloni jasno, da tega obračuna ni mogel dobiti.

Tako so videli tudi točkovalci; vsi trije so odločili v korist Parkerja, ki se je veselil zmage s 118:111, 118:110 in 120:108. »Trening, trening, trening ... Delo, delo, delo,« je 31-letni Novozelandec po svoji 34. zmagi (v profesionalni statistiki ima tudi tri poraze) razkril, kaj je (bila) skrivnost njegovega tokratnega uspeha.

»Za to borbo smo zares trdo garali, tako da sem bil vrhunsko telesno pripravljen, med obračunom pa stoodstotno osredotočen,« je pojasnil Parker in se zahvalil britanskemu šampionu Tysonu Furyju za vse nasvete, ki mu jih je dal med skupnimi sparingi.

ki je imel večino dvoboja pobudo, v osmi rundi pa je sedem let starejšega tekmeca večkrat močno zadel in ga spravil že na rob nokdavna. Wilder se je sicer trudil, vendar njegovi rušilni udarci tokrat niso zadeli cilja. Tako je doživel še tretji poraz (v statistiki ima kar 43 zmag in en neodločen izid).

»Joseph je odlično opravil svoje delo. Nočem iskati izgovorov, vrnil se bom!« je zatrdil 38-letni Američan.