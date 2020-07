Sergio Perez po koronskem testu v izolacijo

Ljubljana – Formuli 1 grozi prvi primer covida-19. Mehiški dirkač Sergio Perez je moral po ne povsem jasnem testu na koronavirus pred dirko v Silverstonu v izolacijo.



Tridesetletni dirkač moštva Racing Point, šesti na uvodnih dveh preizkušnjah sezone v Avstriji in sedmi na Madžarskem, mora počakati izvide drugega testa, preden bo smel na dirkališče v Veliki Britaniji. Zaradi nejasnega rezultata testa je že odpovedal udeležbo na novinarski konferenci, obenem pa se je zadrževal daleč od proge.

Vandoorne in Gutierrez v pripravljenosti

Perez zdaj čaka na nov izvid, preden se bo jutri morda pridružil tekmecem na prostih treningih pred četrto dirko sezone. Po črnem scenariji pa ga bo v ekipi zamenjala Belgijec Stoffel Vandoorne ali Mehičan Esteban Gutierrez, ki že imata izkušnje iz kraljevskega avtomobilističnega razreda.



Na prvih treh dirkah formule 1 v novi »koronski sezoni« pozitivnega testa med dirkači oziroma člani ekip še ni bilo. A še naprej veljajo stroga pravila za organizacijo tekmovanj. Vsi udeleženci morajo zato predložiti negativen test, ki ga je treba opraviti najmanj na vsakih pet dni. Vse ekipe so prav tako močno zožile svojo zasedbo na prizoriščih.



»Nihče si ne sme domišljati, da smo neranljivi. Najbolj me skrbi, da bi ljudje podlegli samozadovoljstvu,« pravi tekmovalni vodja Mednarodne avtomobilistične zveze Michael Masi. Ta je zelo pohvalil ukrepe, ki so bili sprejeti za izvedbo dirk, a opozarja: "A tudi za trenutek ne smemo postati popustljivi.«