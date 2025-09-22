  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Servis je muhast, lahko bi bil glavno slovensko orožje

    Slovenci danes ob 14. uri v osmini finala igrajo s favoriziranimi Američani. Glavni igralec je podajalec Christensen, ključna bo potrpežljiva igra.
    Alen Pajenk z močnim servisom lahko preseneti nasprotnike. Foto Volleybalworld
    Galerija
    Alen Pajenk z močnim servisom lahko preseneti nasprotnike. Foto Volleybalworld
    Nejc Grilc
    22. 9. 2025 | 05:00
    A+A-

    Svetovno prvenstvo v odbojki se je prevesilo v sklepni del, danes ob 14. uri osmina finala čaka tudi Slovence. Odbojkarji Združenih držav Amerike so favoriti, selektor Fabio Soli opozarja, da igrajo najboljšo odbojko na prvenstvu, kljub temu pa niso nepremagljivi. »Če delamo to, kar znamo, na visoki ravni, lahko premagamo vsako moštvo,« je prepričan Nik Mujanović. Dvoboj Slovencev in Američanov bo tudi dvoboj dveh različnih slogov odbojke, kdor bo na igrišču bolje uveljavil svojo voljo, bo v Manili ostal v boju za odličja.

    image_alt
    Ovire na slovenski poti do kolajne v Manili so premagljive

    Na zadnji dvoboj z ZDA slovenske odbojkarje vežejo dobri spomini, presenetili (3:1) so jih na dvoboju lige narodov v Riu de Janeiru, na Filipine sta obe reprezentanci pripotovali spremenjeni. Ne tudi v polni zasedbi, na obeh straneh manjka nekaj pomembnih mož, tako Slovenci kot Američani so k reprezentanci za SP priključili nekaj veteranov. Jedro odbojkarjev ZDA je v najboljših letih kariere, prednjači pa eden najboljših podajalcev na svetu Micah Christenson, ki navija tempo v igri in dobro deli žoge blokerjema Taylorju Averillu in Jeffreyju Jendryku. Po sredini igrišča Slovencem preti največja nevarnost, podobno je bilo na tekmi z Nemčijo, tudi Italijani so v zadnjih sezonah nekajkrat prek hitrih podaj na centra našli vrzeli v slovenski igri.

    Pajenk in Tonček Štern sta se takole razveselila zmage proti Nemčiji in napredovanja. Foto Volleybalworld
    Pajenk in Tonček Štern sta se takole razveselila zmage proti Nemčiji in napredovanja. Foto Volleybalworld

    Najboljša odbojka na turnirju

    »Pred nami bomo imeli ekipo, ki glede na potencial igralcev v tem trenutku igra najboljšo odbojko. Želijo igrati izjemno hitro, mi se za zdaj težko soočamo s takšno igro in s podajalcem, kot je Christenson, saj se bomo v bloku in obrambi precej namučili. Razliko lahko naredi predvsem naš dober servis, ki bi njihovega podajalca oddaljil od mreže. Prav tako pa se nam lahko obrestuje, če bomo uspeli igrati na daljše izmenjave in imeli dobro obrambo,« pot k zmagi opisuje slovenski selektor.

    Američani so se v prenovi zasedbe oprli tudi na slovensko znanje, pomočnik Karcha Kiralyja je nekdanji slovenski selektor Luka Slabe, v novem valu velja izpostaviti korektorja Gabriela Garcio, ki je doslej na SP pustil dober vtis. Slovencem bi zelo prav prišel dodatni sprejemalec, a zdravstveno stanje Tineta Urnauta ostaja uganka, v igri z dvema korektorjema se vsako tekmo počutijo bolj domače, težava pa je, da prave menjave za Tončka Šterna in Nika Mujanovića na klopi ni. »Vsaka ekipa je premagljiva, če mi delamo to, kar znamo na najboljšem nivoju. Smo v dobri formi, imamo sicer nekaj poškodb, a jih imajo tudi Američani. Na te stvari se ni dobro preveč osredotočiti, moramo le narediti svoje na igrišču. Če bomo dobro opravili svojo nalogo, bo vse v redu. Naše najmočnejše orožje bo servis, če bomo uspešni, se vsako ekipo veliko lažje premaga, ko oddaljiš podajalca od mreže,« se Mujanović zaveda, kje v slovenski igri ostaja veliko rezerv.

    Jan Kozamernik servira t.i. float servis, ki je za sprejemalce lahko neugoden, če mu dobro uspe. Foto Volleybalworld
    Jan Kozamernik servira t.i. float servis, ki je za sprejemalce lahko neugoden, če mu dobro uspe. Foto Volleybalworld

    Motiv je ključ

    V zadnjem nizu in pol tekme z Nemčijo je mlademu zvezdniku pri servisu končno steklo, je eden tistih, ki s »projektili« zna pritisnit na nasprotne sprejemalce, pomembna pa bo stanovitnost vseh slovenskih izvajalcev servisa in čim manj žog v mreži ali za zadnjo črto. Na dosedanjih treh tekmah na SP je bil servis prej razpoka v oklepu kot orožje Slovenije, morda so se Slovenci v štirih dneh odmora le spoprijateljili z igriščem dvorane Mall of Asia.

    32

    let ima eden najboljših podajalcev na svetu Micah Christenson, soigralec Roka Možiča pri Veroni

    Na Filipinih so se v skupinskem delu zvrstila številna presenečenja, kar pa slovenskega kapetana ne čudi. »Mogoče je v vsaki ekipi po olimpijski sezoni motivacija nekoliko manjša, tudi zasedbe so premešane, hkrati pa igraš proti reprezentancam, ki so morda prvič na tako velikem odru in želijo narediti vse, da presenetijo favorite,« je Urnaut v Manili pojasnil za Val 202. Zanesljiva ostajata glavna favorita, Poljaki so se sprehodili prek Kanadčanov in bodo v četrtfinalu igrali s Turki, Italijani pa so brez težav (3:0) premagali Argentino.

    Kaj v nadaljevanju prvenstva čaka Slovence? Če bi presenetili Američane, se bodo v četrtfinalu srečali z zmagovalcem para Bolgarija – Portugalska, v morebitnem polfinalu bi sledila tekma z enim od četverice Srbija, Iran, Tunizija, Češka. Na poti k morebitnim kolajnam na mundialu se zdi, da bo najvišja in najtežje premagljiva ovira prav prva v izločilnih bojih.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi na Otoku

    Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

    Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
    21. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    odbojka SP v odbojki Micah Christenson ZDA slovenska odbojkarska reprezentanca reprezentanca SP 2025 Tine Urnaut Klemen Čebulj odbojkarska reprezentanca

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

