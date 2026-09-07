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Šeško slabše od pričakovanj

Mladinski zmagovalec Melbourna in Wimbledona se je od posamičnega turnirja na odprtem prvenstvu ZDA hitro poslovil. Tudi Andreji Klepač ni šlo po željah.
Žiga Šeško bo nadaljeval odprto prvenstvo ZDA na turnirju mladinskih dvojic. FOTO: dokumentacija Dela
Galerija
Žiga Šeško bo nadaljeval odprto prvenstvo ZDA na turnirju mladinskih dvojic. FOTO: dokumentacija Dela
STA, S. U.
7. 9. 2026 | 21:12
1:28
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Prvi dan drugega tedna zadnjega letošnjega turnirja za grand slam v New Yorku sta izpadla Žiga Šeško v konkurenci mladincev in Andreja Klepač med dvojicami.

Osemnajstletni Šeško je na US Open prišel kot zmagovalec OP Avstralije med posamezniki in prvak Wimbledona med dvojicami, zadnji grand slam turnir v mladinski konkurenci pa se ni začel po njegovih željah. Že v uvodnem krogu ga je premagal domačin Marcel Latak s 7:5 in 6:3.

Neuspešna je bila tudi 40-letna Andreja Klepač, ki je med dvojicami združila moči z Japonko Eri Hozumi. Po dveh prepričljivih zmagah sta v četrtfinalu naleteli na drugi nosilki, Kanadčanko Gabrielo Dabrowski in Brazilko Luiso Stefani, ki sta bili po 55 minutah igre boljši s 6:0 in 6:3. Andreja Klepač se bo na novi razpredelnici WTA povzpela do okoli 55. mesta na svetu v dvojicah, Šeško pa bo v New Yorku nadaljeval z nastopi med pari, kjer sta z Brazilcem Gutom Miguelom prva nosilca.

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