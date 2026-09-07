Šeško slabše od pričakovanj

Prvi dan drugega tedna zadnjega letošnjega turnirja za grand slam v New Yorku sta izpadla Žiga Šeško v konkurenci mladincev in Andreja Klepač med dvojicami.

Osemnajstletni Šeško je na US Open prišel kot zmagovalec OP Avstralije med posamezniki in prvak Wimbledona med dvojicami, zadnji grand slam turnir v mladinski konkurenci pa se ni začel po njegovih željah. Že v uvodnem krogu ga je premagal domačin Marcel Latak s 7:5 in 6:3.

Neuspešna je bila tudi 40-letna Andreja Klepač, ki je med dvojicami združila moči z Japonko Eri Hozumi. Po dveh prepričljivih zmagah sta v četrtfinalu naleteli na drugi nosilki, Kanadčanko Gabrielo Dabrowski in Brazilko Luiso Stefani, ki sta bili po 55 minutah igre boljši s 6:0 in 6:3. Andreja Klepač se bo na novi razpredelnici WTA povzpela do okoli 55. mesta na svetu v dvojicah, Šeško pa bo v New Yorku nadaljeval z nastopi med pari, kjer sta z Brazilcem Gutom Miguelom prva nosilca.