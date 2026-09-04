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Drugo

Šesterica Slovencev v lovu na finale: Vedno je noro tukaj v Kopru

Pred večernim spektaklom v Kopru slovenski tabor ne skriva visokih ambicij.
Slovenski plezalci so na domači tekmi v Kopru znova lahko računali na glasno podporo s tribun. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
Galerija
Slovenski plezalci so na domači tekmi v Kopru znova lahko računali na glasno podporo s tribun. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
B. P.
4. 9. 2026 | 19:32
6:06
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Slovenski športni plezalci so si na domači tekmi svetovne serije v Kopru pripravili odlično izhodišče za večerni polfinale. Med 12 slovenskimi predstavniki jih je napredovala kar polovica, najbolj prepričljiva pa je bila pričakovano Janja Garnbret, ki je kvalifikacije končala na prvem mestu.

Dvakratna olimpijska prvakinja je bila edina med Slovenkami z dvema osvojenima vrhovoma in je po 75 dneh tekmovalnega premora pokazala, da je pripravljena na lov za rekordno šesto zmago pred domačimi navijači.

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Janja Garnbret ima partnerja, v Kopru želi zadeti šestico

»Kvalifikacije sem zelo dobro odplezala, tako kot sem si zamislila. Vedno je lepo tekmo začeti z vsaj enim vrhom, da pa kvalifikacije zaključiš z dvema, je zelo dobra popotnica za polfinale,« je bila zadovoljna Garnbretova.

Še bolj kot rezultat jo je veselil način, kako je opravila svoje delo.

»Plezala sem hitro, učinkovito in z glavo pri stvari. Prva kvalifikacijska smer je bila zelo lahka, druga pa nekoliko težja. Zelo se veselim večernega polfinala.«

Janja Garnbret je kvalifikacije v Kopru končala na prvem mestu in bila edina Slovenka z dvema osvojenima vrhovoma. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
Janja Garnbret je kvalifikacije v Kopru končala na prvem mestu in bila edina Slovenka z dvema osvojenima vrhovoma. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Rekarjeva kljub četrtemu mestu ni povsem zadovoljna

Visoko je kvalifikacije končala tudi Rosa Rekar, ki je zasedla četrto mesto. V prvi smeri je dosegla višino 40+, v drugi pa 31+.

Toda rezultat je ni povsem zadovoljil. Prepričana je, da jo je boljše predstave stala predvsem nervoza.

»Če ne bi bila tako živčna, bi verjetno lahko odplezala nekoliko bolje. Na koncu nisem naredila zaključka, ki sem ga želela pokazati, ampak bom to poskušala spremeniti v polfinalu,« je napovedala.

Že dopoldne je na Bonifiki čutila energijo domačih navijačev, zvečer pa pričakuje še precej glasnejše vzdušje.

»Že zdaj je dobra energija in verjamem, da bo v polfinalu še boljša.«

Lučka Rakovec se je s šestim mestom zanesljivo prebila v večerni polfinale, kjer bo računala tudi na podporo domačega občinstva. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
Lučka Rakovec se je s šestim mestom zanesljivo prebila v večerni polfinale, kjer bo računala tudi na podporo domačega občinstva. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Le dve mesti za Rekarjevo je končala Lučka Rakovec. V prvi smeri je dosegla 38+, v drugi 34+ in se s šestim mestom brez večjih težav uvrstila med najboljše.

Tudi sama je v svojem nastopu našla nekaj rezerv.

»Zdi se mi, da bi bilo lahko moje plezanje, predvsem v prvi smeri boljše, v drugi se mi zdi, da sem se kar borila, čeprav sem se na koncu malo zapletla, ampak konec koncev sem kar zadovoljna.«

Za Rakovčevo ima domača tekma poseben pomen tudi po zahtevnejšem delu sezone.

»Koper je res nekaj posebnega. Vsako leto je super nastopati pred domačimi navijači in letos ni nič drugače. Evropsko prvenstvo je prišlo v pravem času, saj mi je med sezono motivacija nekoliko padla, ker ni bilo rezultata, ki bi si ga želela. Zato je bila dobra popotnica za svetovno serijo v Kopru.«

V večerni polfinale se je prebila polovica od 12 slovenskih predstavnikov, kar obeta zanimiv boj pred domačim občinstvom. FOTO: Jože Suhadolnik
V večerni polfinale se je prebila polovica od 12 slovenskih predstavnikov, kar obeta zanimiv boj pred domačim občinstvom. FOTO: Jože Suhadolnik

»Padla sem tam, kjer se ne pade«

V večerni polfinale sta se prebili tudi Sara Čopar in Mia Krampl, obe pa sta po kvalifikacijah vedeli, da imata še precej prostora za napredek.

Čoparjeva je z višinama 26+ in 31+ zasedla 15. mesto. S prvo smerjo je bila zelo zadovoljna, druga pa ji bo še nekaj časa ostala v mislih.

»V prvi smeri sem res dobro plezala in sem zelo ponosna, ker je bil moj cilj v Kopru pokazati to, kar znam. V drugi pa sem naredila napako. Padla sem tam, kjer se ne pade, zato sem malo jezna,« je priznala.

Domače okolje ji kljub napaki daje dodatno energijo.

»Tukaj tudi treniram in je to res moj domači teren. Prišli so me gledat starši in prijatelji, podpora navijačev pa te res dvigne.«

Kramplova je napredovala z 18. mesta. Začetek prve smeri je zaradi nervoze odplezala nekoliko bolj zadržano, nato ujela pravi ritem, v drugi pa jo je ustavila napaka.

»Dobro sem začela, nato pa sem imela popolnoma prazno glavo in z napačno roko naredila gib. Zaradi tega sem padla in napake nisem mogla več popraviti.«

Tudi zanjo je Koper ena najbolj posebnih tekem v koledarju.

»Slovenci znamo stopiti skupaj, dobro podpiramo športnike in dobro navijamo. Zaradi tega je vzdušje v Kopru vsako leto nepozabno.«

Med moškimi ostal le Potočar

Precej manj uspešen je bil slovenski izkupiček v moški konkurenci. V polfinale se je prebil le Luka Potočar, ki je z višinama 30+ in 30 kvalifikacije končal na 14. mestu.

Nekdanji zmagovalec domače tekme nad svojo predstavo ni bil navdušen.

»Plezanje bi bilo lahko boljše. Ni bilo tako tekoče, zgodile so se majhne napake in vse to se je poznalo na rezultatu,« je ocenil Potočar.

Tudi njega pa je že v kvalifikacijah presenetilo število gledalcev.

»Vedno je noro tukaj v Kopru. Na kvalifikacijah je bilo kar veliko ljudi, tudi otrok, ki jih je res slišati in so dobra podpora pri plezanju.«

Brez polfinala so med Slovenci ostali Jaka Jaki, Lovro Črep in Samo Golob, med Slovenkami pa Lucija Tarkuš, Lana Gorič in Jennifer Buckley.

Zdaj se pozornost seli k večernemu polfinalu, ki se bo na Bonifiki začel ob 20. uri. Najboljših osem v obeh konkurencah se bo za zmago pomerilo v sobotnem finalu, prav tako ob 20. uri. Obe tekmi bo neposredno prenašala TV Slovenija 2.

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