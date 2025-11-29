Sezona se lahko zakomplicira, Piastri bo začel pred Norrisom in Verstappnom

V Bahrajnu ta vikend poteka predzadnja dirka letošnje sezone formule 1. Ker je ta rezerviran za šprintersko preizkušnjo, smo kvalifikacije za današnjo okrog sto kilometrov dolgo krajšo dirko videli že v petek. Dobil jih je Oscar Piastri, George Russell pa jo je zagodel vodilnemu v prvenstvu Landu Norrisu, ki bo tako moral začeti s tretjega štartnega položaja. Max Verstappen je bil šesti.

Na šprinterski dirki (v natrpanem sobotnem programu ji sledijo še kvalifikacije za nedeljsko dirko) lahko vozniki osvojijo manj točk – zmagovalec jih prejme osem, vsak naslednji voznik pa po eno manj. Če bi bil torej rezultat kratke preizkušnje enak tistemu v kvalifikacijah, bi Piastri proti Norrisu pridobil pičli dve točki, Vesrtappen pa bi proti vodilnemu v prvenstvu izgubil tri.

Spomnimo, Lando Norris ima v prvenstvu 24 točk naskoka pred izenačenima Piastrijem in Verstappnom. Britanec bi lahko prvak postal že v nedeljo, a se to za zdaj zdi zelo zahtevna naloga. V Bahrajnu ne blesti niti Redbullov bolid, pa čeprav je aktualni svetovni prvak kvalifikacije odvozil s poškodovanim dnom. Prav zato ga je v petek prvič doslej premagal tudi klubski kolega Japonec Juki Cunoda.

Veliko hitrosti sta pokazala tudi preostala bolida z Mercedesovimi pogonskimi sklopi. George Russell je bil v tovarniškem Mercedesu izjemen drugi, prekaljeni Fernando Alonso pa z Aston Martinom četrti. Britanska ekipa, ki je znana po temnozeleni barvi, ima z Adrianom Neweyjem kot moštvenim direktorjem veliko večje načrte v prihajajoči sezoni, ko v veljavo stopijo tudi nove regulacije dirkalnikov.