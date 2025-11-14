Simone Biles o povečanju prsi: V svoji koži se moraš dobro počutiti

Simone Biles, dobitnica 11 olimpijskih kolajn in 23 zlatih s svetovnih prvenstev, je globalna športna zvezdnica z več kot 12 milijoni sledilcev na instagramu, zato vsaka njena objava dvigne prah, še posebej pa ga je zadnja, ko je pojasnila razloge, zakaj se je odločila za tri lepotne operacije, vključno s povečanjem prsi.

Na tiktoku je sledilce izzvala: »Imela sem tri lepotne operacije. Za dve nikoli ne bi uganili.« Zatem je 28-letna ameriška telovadka razkrila, da si je dala povečati prsi in prestala še dva druga posega za zmanjšanje podočnjakov in popravek ušesnih mečic.

Za revijo People je zatem dala intervju, v katerem pojasnjuje razloge, zakaj se je odločila za estetsko kirurgijo za izboljšanje videza, pri čemer je največ razprav sprožilo prav povečanje dojk. »Gre za to, da se v svoji koži počutiš dobro in se imaš rad. Očitno pa ljudje najprej opazijo moje prsi,« se je pošalila.

Zlata je bila tudi v Parizu 2024. FOTO: Paul Ellis/AFP

Legendarna športnica iz Columbusa v Ohiu je dejala, da želi biti bolj transparentna, da bi se z njo lahko poistovetili drugi, zlasti mladi. »To, da me vidijo osvajati kolajne na olimpijskih igrah, ni nekaj, s čimer bi se ljudje lahko poistovetili. Se pa lahko poistovetijo s tem, kako se počutimo v svoji koži, o čem govorimo, skozi kaj gremo in kako to delimo – odprto in iskreno. Zato sem se odločila, da to delim,« je poudarila.

»Imela sem spodnjo blefaroplastiko, ker imava moja družina in jaz to, kar jaz imenujem 'Bilesove podočnjake'. Vedno smo jih imeli, je dedno, zato je bila to velika težava. Vsakič, ko sem šla na fotografiranje, so vprašali: 'Ali lahko nalepimo kakšne korektorske obliže?' O, draga, spala sem 12 ur, to ne bo izginilo. Je dedno. Zato je bilo to nekaj, kar sem želela popraviti.«

FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Bilesova je imela operacijo tudi na ušesni mečici, ki je bila poškodovana, potem ko se ji je zataknil uhan. »Mislim, da to mladim ženskam pokaže, da imajo pravico do svojih odločitev, kakršnekoli že so, in da jih zaradi tega ne sme biti sram. Danes, z družbenimi omrežji, vidiš vse in si misliš: 'O moj bog, kako jim uspe biti videti tako dobro?' Družbena omrežja niso resnična, zato skušam biti čim bolj transparentna,« je dejala.

Simone Biles je znova kot primer navedla sebe: »Zato sem vam tudi povedala, da sem si za svoj 27. rojstni dan dala vbrizgati botoks, in iskreno, ni šlo dobro. Ni mi bilo všeč, ker sem ostala z 'lebdečo' obrvjo in so me vsi spraševali, kaj je to. Zato sem poskusila to deliti (avgusta 2024; op. p.)). In gre za to, da ti teh stvari ni treba početi, da bi se vklopil ali bil videti kakorkoli.«

FOTO: Juan Medina/Reuters

»Dokler se imaš rad, je to edina stvar, ki je zares pomembna,« je izjavila. Poudarila je tudi, da »nas, športnic, ne ocenjujejo le po tem, kar počnemo, temveč tudi po tem, kako smo videti. In to je lahko izčrpavajoče.«

»Internet je lahko brutalen. Naučila sem se, da pripombe sprejemam z distanco. Včasih so me zelo prizadele, zdaj pa se odločam, da se osredotočim na tisto, zaradi česar se počutim dobro,« je priznala Bilesova.