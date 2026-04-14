Sindarov z eno nogo že v cilju

Udeleženci in udeleženke šahovskega kandidatskega turnirja na Cipru se po včerajšnjem zadnjem prostem dnevu podajajo v zaključni del, v katerem jih danes in jutri čakata predzadnji oziroma zadnji krog, morebitni končni razplet v podaljških pa je nato predviden za četrtek. Scenarij z delitvijo prvega mesta po odigranih 14 krogih in dodatnim dvobojem s skrajšanim časom za razmišljanje je sicer verjeten zgolj v ženski konkurenci.

Pri moških je namreč celoten potek turnirja povsem v znamenju najmlajšega udeleženca Javohirja Sindarova, ki zadnjih nekaj krogov zanesljivo ohranja veliko prednost pred zasledovalci. Ta 20-letni Uzbekistanec je v desetem krogu z belimi figurami proti Praggnanandhi prišel do svoje šeste zmage, v enajstem pa bržčas prestal še enega od najzahtevnejših preizkusov na poti do dvoboja za naslov svetovnega prvaka.