Sinnerju klasika in skok na vrh

Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja ATP 1000 v Monte Carlu z nagradnim skladom 6,3 milijona evrov. V finalu je bil v največjem teniškem derbiju sedanje dobe boljši od Španca Carlosa Alcaraza s 7:6 (5) in 6:3. Po tem zmagoslavju bo 24-letni Južni Tirolec v ponedeljek znova zasedel prvo mesto na lestvici ATP in se tako na vrhu zamenjal z velikim španskim tekmecem.

Sinner je v 17. medsebojnem obračunu proti dve leti mlajšemu Alcarazu dosegel svojo sedmo zmago, pred obračunom na klasičnem in uveljavljenem turnirju na peščeni podlagi v kneževini pa je dobil tudi finalni dvoboj na lanskem finalnem turnirju sezone ATP v Torinu. Toda na peščeni podlagi ga ni ugnal od finala v Umagu, julija 2022.

Italijan je v Monte Carlu dosegel svojo 27. turnirsko zmago in tretjo letošnjo na turnirjih serije masters, pred tem je bil najboljši tudi na tovrstnih turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju. Poraženec tega finalnega obračuna ostaja pri 26 turnirskih zmagah.

Carlos Alcaraz bo v novem tednu padel na 2. mesto lestvice ATP. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Španec je v uvodnem nizu že v drugi igri odvzel začetni udarec Sinnerju in povedel z 2:0, a Italijan je sijajno odgovoril in vrnil z enako mero ter izenačil na 2:2. Do konca niza sta oba trenutno najboljša igralca na svetu imela nekaj priložnosti za brejk, a jih nista izkoristila, tako da je prvi niz epilog dobil šele v podaljšani igri, po uri in 14 minutah pa je 24-letni Južni Tirolec slavil s 7:6 (5). Alcaraz je v drugem nizu povedel s 3:1, nato pa je Sinner dobil kar pet naslednjih iger, po dveh urah in 15 minutah dolgem dvoboju pa slavil zmago, v tem drugem nizu s 6:3.

Zasuk Andrejeve

V Linzu, na turnirju WTA 500, pa se je lovorike veselila nova ruska čudežna deklica Mira Andrejeva. Po slabih dveh urah je bila boljša od rojakinje z avstrijskim potnim listom Anastasije Potapove – 1:6, 6:4, 6:3.

Mira Andrejeva je bila najboljša v Linzu. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Prva nosilka turnirja v metropoli Zgornje Avstrije je tako dosegla svojo peto turnirsko zmago. Trenutna št. 10 na lestvici WTA je prvič slavila lovoriko pred dvema letoma v Iasiju, lani je osvojila turnirja v Indian Wellsu in Dubaju, letos pa še v Adelaide.

Potapova ostaja pri treh turnirskih zmagah. Pred štirimi leti je prvič zmagala v Istanbulu, pred tremi v Linzu, lani pa še v Cluj-Napoci.