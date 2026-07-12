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Podvig Italijana, več zaslužili le Federer, Đoković in Nadal

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za grand slam v Wimbledonu.
Jannik Sinner se je takole razveselil nove zmage na turnirjih za grand slam. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
Galerija
Jannik Sinner se je takole razveselil nove zmage na turnirjih za grand slam. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
F. T.
12. 7. 2026 | 21:02
12. 7. 2026 | 21:37
6:36
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Jannik Sinner je v finalu Wimbledona pokazal najboljšo različico svojega tenisa in ubranil naslov v All England Clubu. Prvi igralec sveta je po izgubljenem uvodnem nizu premagal zmagovalca Rolanda Garrosa Alexandra Zvereva s 6:7, 7:6, 6:3 in 6:4 ter osvojil peti naslov na turnirjih za grand slam.

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Dvoboj na osrednjem igrišču je trajal tri ure in 46 minut, dolgo pa ga je narekoval predvsem servis. Sinner ni izgubil zbranosti, čeprav je Zverev v finale prišel s 13 zaporednimi zmagami na turnirjih velike četverice. Italijan je zadel 58 winnerjev in naredil le 25 neizsiljenih napak, v ključnih trenutkih pa je bil mirnejši in natančnejši.

Prvi grand slam po lanskem Wimbledonu

Za 24-letnega Južnega Tirolca je bil to prvi grand slam po lanskem slavju v Wimbledonu. Hkrati je dosegel 100. zmago na največjih turnirjih in se s petimi lovorikami približal poškodovanemu tekmecu Carlosu Alcarazu, ki jih ima sedem.

Jannik Sinner je z drugim wimbledonskim naslovom osvojil tudi eno najbogatejših denarnih nagrad v zgodovini turnirjev za grand slam. Italijan je za peto lovoriko velike četverice prejel ček v višini 3,6 milijona funtov oziroma približno 4,2 milijona evrov, kar je 20 odstotkov več kot lani, ko je na sveti travi prvič slavil po finalni zmagi nad Carlosom Alcarazom. Sinner, ki bo 16. avgusta dopolnil 25 let, se je samo z nagradami na turnirjih že približal meji 70 milijonov dolarjev. Po podatkih o zaslužkih je v karieri osvojil 69,6 milijona dolarjev, kar ga uvršča na četrto mesto večne lestvice. Pred njim so le člani velike trojice: Novak Đoković s 193 milijoni dolarjev, Rafael Nadal s 135 milijoni in Roger Federer s 130 milijoni.

»Neverjetno je,« so bile Sinnerjeve prve besede na slovesnosti po finalu. Sinner je najprej nagovoril poraženca. »Dosegel si enega svojih ciljev, osvojil si grand slam, nato pa si bil znova zelo blizu. Vem, da je tvoj naslednji cilj postati številka 1 na svetu. Res si zelo, zelo blizu, toda za zdaj ...« je dejal Zverevu.

Alexander Zverev FOTO: Marko Djurica/Reuters
Alexander Zverev FOTO: Marko Djurica/Reuters

Nato se je ozrl k finalu, v katerem sta oba igralca dolgo prevladovala s servisom. »Začela sva zelo dobro, oba sva servirala zelo hitro. Z ekipo smo se pripravili najbolje, kot smo se lahko, zato se jim želim zahvaliti. Vem, da je mama nekajkrat zapustila štadion, vem, da ji ni lahko. To je bil še en velik finale, oba s Sasho sva poskusila vse. Ponosen sem na zmago, predvsem pa na raven igre, ki sva jo pokazala,« je dejal Sinner.

Ni boljšega kraja za igranje tenisa

Posebne besede je namenil tudi Wimbledonu, turnirju, ki ga je osvojil še drugič zapored. »Ni boljšega kraja za igranje tenisa. Živčnost čutiš že v nedeljo zjutraj, tudi zato, ker ne veš, kdaj se boš lahko vrnil. Tukaj je bilo neverjetno, hvala občinstvu, ki me je ves čas podpiralo,« je povedal Italijan.

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Ob tem se je zahvalil tudi organizatorjem in pobiralcem žogic. »Bilo je nekaj zelo vročih dni, dežja pa ni bilo, kar je neverjetno. Rad bi se zahvalil vsem pobiralcem žogic za delo, ki ga opravljajo. Nam na igrišču življenje naredijo lažje. Hvala organizaciji, se vidimo prihodnje leto,« je dodal novi stari wimbledonski prvak.

Jannik Sinner in Alexander Zverev po tekmi. FOTO: Toby Melville/Reuters
Jannik Sinner in Alexander Zverev po tekmi. FOTO: Toby Melville/Reuters

Sinner je s tem dokončno pregnal spomin na nepričakovan poraz v drugem kolu Rolanda Garrosa proti Juanu Manuelu Cerundolu, ko je zapravil vodstvo z 2:0 v nizih. V Wimbledonu je bil najbližje izpadu že v prvem kolu, ko je moral proti Miomirju Kecmanoviću nadoknaditi zaostanek in zmagati po petih nizih. Nato je deloval vse bolj neustavljivo.

Sinner je z zmago v All England Clubu v žep pospravil tudi ček v višini 4,23 milijona evrov pred obdavčitvijo. Proti Zverevu je še povečal prednost v medsebojnih dvobojih, zdaj vodi z 11:4, dobil pa je kar zadnjih deset obračunov. Samo letos je Nemca premagal petkrat.

Jannik Sinner FOTO: Marko Djurica/Reuters
Jannik Sinner FOTO: Marko Djurica/Reuters

Devetindvajsetletni Hamburžan ostaja pri eni lovoriki za grand slam, ki jo je letos osvojil na Roland Garrosu. Zverev je skušal postati šele sedmi igralec v odprti eri, ki bi v eni sezoni osvojil dvojček Roland Garros–Wimbledon.

Za Zvereva je bil to četrti finale na turnirjih velike četverice. Proti Sinnerju je izgubil že v finalu OP Avstralije 2025, ob letošnjem slavju v Parizu in finalu leta 2024 pa ima še poraz v finalu OP ZDA leta 2020. V uteho mu ostajata denarna nagrada v višini 2,1 milijona evrov in ponedeljkov skok na drugo mesto posodobljene lestvice ATP.

Zadnjih deset zmagovalcev Wimbledona:
2026 - Jannik Sinner
2025 - Jannik Sinner
2024 - Carlos Alcaraz
2023 - Carlos Alcaraz
2022 - Novak Đoković
2021 - Novak Đoković
2020 - ni bilo turnirja (pandemija)
2019 - Novak Đoković
2018 - Novak Đoković
2017 - Roger Federer
2016 - Andy Murray

Wimbledon, grand slam (74,53 milijona evrov), finale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Alexander Zverev (Nem/2) 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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