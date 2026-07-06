Škandal Fife, Brazilci, Paragvajci in Mehičani zapustili SP (FOTO)

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Nogometaši Anglije so na zelo napeti tekmi osmine finala na stadionu Azteca v Ciudádu de Méxicu premagali Mehiko s 3:2. Od 54. minute so igrali brez izključenega Jarella Quansaha, a so ohranili prednost in se bodo v četrtfinalu pomerili z Norvežani. Angleški vezist Jude Bellingham (na fotografiji) je v razmiku minute in pol dvakrat zatresel mrežo. FOTO: Ulises Ruiz/Afp