    Drugi športi

    Skoraj 65 milijonov evrov za slovenski šport, na seji tudi o zapletu v vaterpolu

    Jani Dvoršak, direktor SLOADO: Nam primerljive organizacije v Evropi imajo do 18 zaposlenih, mi imamo tri prekarce in direktorja.
    Franjo Bobinac, predsednik OKS, je predstavil številne aktivnosti doma in v tujini. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Franjo Bobinac, predsednik OKS, je predstavil številne aktivnosti doma in v tujini. FOTO: Blaž Samec/Delo
    M. Š., STA
    8. 12. 2025 | 18:26
    8. 12. 2025 | 18:31
    3:49
    A+A-

    Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so se na 19. redni seji v Ljubljani seznanili z letnim programom športa (LPŠ) 2026 v vrednosti 59.123.883 evrov in mu izglasovali pozitivno mnenje. Skupaj s sredstvi pristojnega ministrstva bo športu v prihodnjem letu namenjenih kar 65 milijonov evrov, 44 milijonov za delovanje in 21 milijonov za infrastrukturo.

    Največji del LPŠ 2026 je spet namenjen vrhunskemu športu, v katerem se bo razdelilo dobrih 27 milijonov evrov, športnim objektom dobrih 21 milijonov, športnim prireditvam in promociji skoraj 5,2 milijona, organiziranosti športa 3,3 milijone, druge postavke pa so manjše.

    Uroš Mohorič, generalni sekretar OKS, je na seji med drugim v LPŠ 2026 izpostavil povišanje sredstev za panožne športne šole, za oblikovanje nacionalnega kariernega centra in razvoj strokovnih kadrov v športu, velike mednarodne športne prireditve, večji del sredstev pa bodo namenili tudi varnemu športnemu okolju.

    Slovenska protidopinška agencija (SLOADO) bo imela za testiranja na voljo 200.000 evrov več. Njen direktor Jani Dvoršak je ob tem sicer pozdravil povišanje sredstev, a opozoril, da država v vseh letih nikakor ne najde sredstev za zaposlitev ustreznih kadrov, kar je po njegovem ena od največjih težav izvajanja protidopinških programov. »Nam primerljive organizacije v Evropi imajo do 18 zaposlenih, mi imamo tri prekarce in direktorja,« je opozoril Dvoršak.

    Potrdili seznam kandidatov za nastop na OI 2026

    Direktor sektorja za šport Blaž Perko je predstavil prenovljeni seznam kandidatov za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026. Po novem je na njem zaradi poškodb in neuspeha na kvalifikacijskih tekmovanjih še 43 kandidatov, člani IO OKS pa so ga potrdili.

    Franjo Bobinac, predsednik OKS, je predstavil številne aktivnosti doma in v tujini, ki se jih je udeležil v obdobju med obema sejama. Med najodmevnejšimi je bila obravnava evropskega modela športa v Bruslju, sestanki s predstavniki Evropskih olimpijskih komitejev in predstavniki olimpijskih komitejev Sredozemlja, pa tudi številne domače aktivnosti, med katerimi sta v javnosti izstopali prireditvi Botrstvo v športu in dnevi OKS v Portorožu.

    V razpravi pod točko razno sta nekdanji reprezentant in vaterpolski delavec Tadej Peranović in nekdanji predsednik zveze Boštjan Tušar predstavila zaplet na Vaterpolski zvezi Slovenije, na kateri staro in novo vodstvo ne najdeta načina za primopredajo, novemu vodstvu pa v skrajnem primeru grozi celo, da bo ostalo brez sistemskih sredstev, saj gre za obdobje, ko se iztekajo roki za prijavo na razpise.

    Novo vodstvo še ni vpisano v Ajpes in se boji zavlačevanja. Za nameček reprezentanco že januarja čaka nastop na evropskem prvenstvu v Beogradu, zato so OKS zaprosili za podporo. Bobinac je izrekel solidarnost in obljubil, da bo pogledal mnenje obeh strani ter se zavzel za srečanje na OKS, kjer bi se našla pozitivna rešitev za šport.

    OKS

