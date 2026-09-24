Skoraj popoln slovenski začetek med posamezniki, ekipno slabše od pričakovanj

Slovenski divjevodaši so uspešno začeli evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivrei. Skozi kvalifikacije se je prebilo vseh šest slovenskih kajakašev in pet od šestih kanuistov, najbolj pa je izstopal Žiga Lin Hočevar s petim mestom.

Lani bronasti Hočevar je med kanuisti za najhitrejšim zaostal manj kot sekundo in pol. Luka Božič je kvalifikacije končal na 11. mestu, olimpijski prvak Benjamin Savšek pa na 20.

Najhitrejši je bil Italijan Elio Maiutto, ki je Čeha Lukaša Kratochvila ugnal za vsega 18 stotink sekunde. Za njima sta se zvrstila Francoza Jules Bernardet in Nicolas Gestin.

Kozorog za las ostala brez polfinala

V ženski konkurenci kanuistk je bila najboljša Slovenka Lea Novak na 15. mestu, Eva Alina Hočevar je končala kot 22. Alja Kozorog je bila 31. in je z enim dotikom za eno mesto ostala brez polfinala.

Najhitrejša je bila Rusinja Alsu Minazova pred Britanko Mallory Franklin in Slovakinjo Zuzano Pankovo.

Uspešnejši je bil slovenski ženski del ekipe med kajakašicami. Eva Terčelj je zasedla osmo mesto, Hočevarjeva je bila deseta, Novakova pa 15. Vse tri so progo opravile brez dotika vratc.

Najhitrejša je bila Slovakinja Eliska Mintalova pred Nemko Emily Apel in Minazovo.

Slovenski kanuisti so v Ivrei branili lansko ekipno srebro z evropskega prvenstva. FOTO: Nina Jelenc/KZS

Kauzer osmi, napredovali vsi trije Slovenci

Tudi med kajakaši so si vsi trije Slovenci zagotovili nastop v polfinalu. Veteran Peter Kauzer je kvalifikacije končal na osmem mestu, Martin Srabotnik, bronast na lanskem prvenstvu v Parizu, je bil 15., Lan Tominc pa je napredoval z 29. mestom.

Najhitrejši čas je postavil Italijan Xabier Ferrazzi pred Špancem Davidom Llorentejem in Čehom Jakubom Krejčijem.

V ekipni konkurenci brez želene kolajne

V ekipnih vožnjah pa našim reprezentantom in reprezentantkom ni šlo po načrtih in željah, saj so ostali brez želenega odličja. Kajakašice (Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Eva Terčelj) so bile sedme, kajakaši (Peter Kauzer, Lan Tominc in Martin Srabotnik) osmi, na tem položaju pa so po veliki napaki Hočevarjeve (v postavi sta bili še Lea Novak in Alja Kozorog) pristale tudi kanuistke.

Za konec se je se na nastop povsem ponesrečil tudi kanuistom (Benjaminu Savšku, Luki Božiču in Žigi Linu Hočevarju), ki so po dobrem začetku nadaljevali slabše in po napakah z velikim zaostankom (+ 214,05) pristali šele na 11. mestu.

Jutri bodo na sporedu polfinalne in finalne vožnje v kajaku in kanuju, v soboto pa še v kajakaškem krosu.