Skozi »kavboja« bo šel kot z žago skozi maslo, Habib pa se ne more skriti pred njim (VIDEO)

Poskrbel bo za čarobne trenutke

USA TODAY Sports Donald Cerrone je odločno zanikal govorice, po katerih naj bi vnaprej »prodal« dvoboj Conorju McGregorju. Kot pravi, ga ni denarja, da bi storil kaj takšnega. FOTO: Usa Today Sports

Ljubljana – Več kot 15 mesecev je potreboval irski zvezdnik mešanih borilnih športov, da si je opomogel od šoka, ki ga je doživel v začetku oktobra 2018, ko ga je v četrti rundi dvoboja v lahki kategoriji za šampionski pas združenja UFC z davljenjem k vdaji prisilil Rus dagestanskega rodu. Žaljivke pred obračunom so botrovale temu, da se je ta – ko ga je Conor predal – sprevrgel v vsesplošno prerivanje in pretep , tako da so morali svoje moči napeti tudi številni varnostniki, ki so šele po nekaj minutah pomirili razgrete strasti.»Orel« iz Mahačkale je medtem poletel še do 28. zaporedne zmage, potem ko je pred štirimi meseci z vzvodom predčasno premagal tudi, McGregor pa bo v kletko spet vstopil v noči na nedeljo, ko se bo v lasvegaški areni T-Mobile udaril z AmeričanomŽe zaradi boljše statistike – Conor ima ob 21 zmagah (18 s k. o.) le štiri poraze, medtem ko je Donald, ki ima 36 zmag (10 s k. o.), izgubil 13 dvobojev – poznavalci in stavnice več možnosti za uspeh pripisujejo 31-letnemu Ircu. Vendar pa favoriti ne zmagujejo vedno. V (mešanih) borilnih športih, v katerih lahko že en udarec postavi vse na glavo, je seveda še toliko težje ohranjati šampionski status.Toda McGregor se požvižga na vsa opozorila, tudi »kavbojeva«, kakor se tudi glasi vzdevek pet let starejšega Američana. Tako zelo je prepričan vase, da niti najmanj ne dvomi o svojem zmagoslavju. »Prav vseeno mi je, kdo mi stoji nasproti. Skozi njega bom šel kakor z žago skozi maslo,« je v svojem značilnem slogu napovedal razvpiti Irec in zagotovil, da bo v kletki znova blestel kot v svojih najboljših časih.»Poskrbel bom za čarobne trenutke, ki jih zlepa ne boste pozabili,« je nov nepozaben spektakel obljubil McGregor, ki se je lani že četrtič zapored prebil na Forbesovo lestvico najbolje plačanih športnikov na svetu. Med junijem 2018 in junijem 2019 je zaslužil debelih 42 milijonov evrov, za obračun s Cerronejem pa bo prejel najmanj 4,4 milijona evrov, kar je novi rekord, ko gre za zaslužek v UFC. Kajpak mu bo precej zajetnejša vsota na bančni račun naknadno kapnila od plačljive televizije, od katere naj bi – kakor navajajo različni viri – za prejšnji dvoboj z Nurmagomedovom dobil skoraj 45 milijonov evrov. Z naskokom največ (76 milijonov) si jih je sicer prislužil za boksarski obračun leta 2017 z ameriškim šampionomNič čudnega, da si še toliko bolj želi revanše z obema neporaženima borcema. Zato ju tudi že dlje glasno izziva. »Habiba je strah, to je vse. Lahko beži pred menoj, ne more pa se mi skriti. Veselim se že povratnega dvoboja,« je poudaril McGregor in glede morebitnega novega spopada z Mayweatherjem navrgel: »Še pred prvim obračunom sva se ustno dogovorila, da se bova najprej pomerila v boksu, nato pa še po pravilih MMA. A Floyd noče z menoj v kletko, zato ga – da ne bo prelomil obljube – spet vabim v ring. Prepričan sem, da bi ga v drugo premagal ...«