Skrb vzbujajoča premoč rdečih bikov, junak večera zimzeleni Alonso

Nova sezona, stara zgodba. svetovni prvak Max Verstappen je vodil od štarta do cilja dirke za VN Bahrajna, moštvo Red Bull pa je očitno ta čas premočno za konkurenco. Ferrari in Mercedes čaka še veliko dela, da bosta bližje rdečim bikom, drugače bo leteči Nizozemec zlahka ubranil naslov. A prva lastovka ne prinese pomladi, vse se še lahko obrne na glavo, sezona 2023 bo rekordno dolga, do konca novembra bo še 22 dirk, naslednja čez dva tedna v Savdski Arabiji. Nekaj slave je Red Bullu vzel le Fernando Alonso, ki je pri 41 letih 98-ič stopil na zmagovalni oder. Kdo je bil največje razočaranje uvoda v puščavi?