Skrivalci so jih dobili po prstih

Ljubljana - Komisija za integriteto športnikov (AIU) pri Svetovni atletski zvezi je sporočila, da sta začasno suspendirani ameriški atletinji Deajah Stevens in Gabrielle Thomas, ker sta kršili pravila najavljanja kraja svojega bivanja zaradi dopinških testiranj.



Stevensova je bil finalistka olimpijskih iger na 200 m, na tej razdalji pa je Thomasova slavila na diamantni ligi.



AIU je prav tako zaradi istega razloga suspendirala tudi kenijskega maratonca Mikel Kiproticha in rojaka Alexa Korioa; 29-letni dolgoprogaš je bila 11. na svetovnem prvenstvu lani v Dohi na 10.000 m.



Štiriindvajsetletna Stevens je bila sedma na OI v Riu de Janeiru leta 2016 in peta na SP v Londonu 2017, leto dni mlajša Thomas, pa je slavil na diamantni ligi v Lozani leta 2018 in 2019.