Slab uvod Slovenije na Otoku

Svetovno ekipno namiznoteniško prvenstvo v Londonu se za slovenski reprezentanci ni začelo spodbudno. Obe reprezentanci sta izgubili prvi dvoboj, še posebno boleč je poraz moških, ki so imeli pred začetkom večje apetite, varovanci Andreje Ojsteršek Urh so izgubili proti Španiji z 1:3. Dekleta so z enakim izidom izgubila proti Tajski.

»Računamo na dve točki Darka Jorgića in eno Denija Kožula ali Bojana Tokića,« je načrt za zmago pred začetkom prvenstva predstavila selektorica. A v obračunu s Španijo, za katerega so v slovenskem taboru vedeli, da ne bo lahek, se ni uresničilo ne eno ne drugo.

To, kar bi si želeli Slovenci, je uspelo najboljšemu Špancu Alvaru Roblesu, ki je najprej s 3:1 premagal Kožula, nato pa v drami, ki sta jo na medsebojnih tekmah uprizorila že velikokrat, še s 3:2 Jorgića, ki je bil pred tem boljši od Juana Pereza.

Ekipno SP v namiznem tenisu moški: Slovenija – Španija 1:3 Deni Kožul – Alvaro Robles 1:3 (-5, -5, 9, -8) Darko Jorgić – Juan Perez 3:0 (11, 6, 8) Bojan Tokić - Daniel Berzosa 0:3 (-8, -1, -10) Jorgić - Robles 2:3 (-10, 11, -10, 12, -11) ženske: Tajska – Slovenija 3:1 Suthasini Sawettabut – Sara Tokić 1:3 (-6, -10, 10, -6) Orawan Paranang – Ana Tofant 3:1 (5, -3, 8, 4) Jinnipa Sawettabut – Katarina Stražar 3:2 (-7, -3, 7, 7, 4) Paranang – Tokić 3:2 (-12, -7, 6, 5, 6)

Prav vsi nizi so bili povsem izenačeni, vsi so imeli svoj podaljšek, Jorgić, ki je zapravil zaključno žogo že v prvem nizu, se je iz izgubljenega položaja izvlekel v četrtem, v petem pa je vodil z 10:8 in 11:10, a vseeno izgubil.

Premoč tekmecu, Danielu Berzosi, je moral priznati premoč veteran v slovenski vrsti Tokić, ki je izgubil z 0:3, v dveh nizih se je tekmecu sicer dobro upiral, v drugem pa je osvojil vsega točko.

Slovenci so bržkone izgubili realne možnosti za prvo mesto v predtekmovalni skupini, a med najboljših 32 reprezentanc lahko pridejo tudi z drugim mestom, ki ga bodo lovili v obračunih s Češko in Bahrajnom.

Svoje priložnosti so imela na tekmi proti Tajski tudi dekleta. Sara Tokić jih je povedla v vodstvo, Ana Tofant je dvoboj izgubila, nato pa sta tako Katarina Stražar kot Tokić zapravili vodstvo 2:0 in svoja dvoboja izgubili z 2:3.

Slovenke čakata še obračuna z Beninom in Srbijo.