Slab večer Anžeta Kopitarja in Kraljev v Los Angelesu

Connor Bedard je zadel na tretji zaporedni tekmi severnoameriške hokejske lige NHL za zmago Chicago Blackhawks z 2:1 v Los Angelesu proti Kings. Kapetan kraljev Anže Kopitar ni dosegel točke.

Wyatt Kaiser je prispeval drugi gol za goste, Frank Nazar je bil podajalec pri obeh in Blackhawks so na zadnjih šestih gostujočih tekmah dobili štiri po rednem delu, eno po podaljšku, le enkrat pa so klonili.

Gostujoči vratar Spencer Knight je zbral 26 obramb, premagal ga je le Trevor Moore, čuvaj mreže domačih Darcy Kuemper pa je nanizal 34 obramb. Kings so izgubili šestič na zadnjih osmih tekmah.